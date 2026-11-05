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Europa League
team-logoMilan
San Siro
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Tom Sanderson
Con il contributo di

Dove vedere Milan-Ferencvaros in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Milan-Ferencvaros: dove vederla e le ultime sulle formazioni in vista della partita di Europa League

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Europa League - Game Week 4
San Siro

Milan-Ferencvaros sarà trasmessa in diretta da Sky Sport, con la possibilità di seguire il match anche in streaming tramite NOW.

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Milan-Ferencvaros: data e orario

Il Milan torna a San Siro per affrontare il Ferencvaros nella fase a gironi dell'Europa League. Dopo una settimana intensa sul fronte domestico, i rossoneri cercano continuità anche in campo europeo.

Ruben Amorim ha chiesto alla squadra di dimenticare subito il derby e concentrarsi su questa competizione. Il tecnico portoghese ha dichiarato apertamente che l'obiettivo è arrivare fino in fondo in Europa League, e che nessun risultato può essere dato per scontato.

Il Milan arriva a questa partita con soli 21 punti nelle prime dieci giornate di Serie A, quinto in classifica a sette punti dalla vetta. In Europa le cose vanno ancora peggio: i rossoneri occupano la ventiquattresima posizione nella fase campionato, con una sola vittoria all'attivo su tre partite disputate.

Il Ferencvaros, invece, si presenta a Milano in ottima forma. Gli ungheresi sono quinti nella classifica europea con nove punti, frutto di tre vittorie consecutive nella competizione, e non perdono in campionato da diverse settimane.

Amorim ha avvertito i tifosi: il Milan può vincere o perdere qualsiasi partita, e dipende tutto dall'approccio mentale con cui i giocatori scendono in campo. Un monito che suona come un invito alla vigilanza, non alla rassegnazione.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Formazioni Milan - Ferencvaros

4-4-1-1
Milan crest
Milan
MIL
Formazione
Ferencvaros crest
Ferencvaros
FTC
4-3-3
L. TorrianiL. TorrianiK. De WinterK. De WinterD. BartesaghiD. BartesaghiF. TerraccianoF. TerraccianoS. DiawaraS. DiawaraA. RabiotA. RabiotO. HutchinsonO. HutchinsonA. JashariA. JashariA. CisseA. CisseY. MusahY. MusahG. RamosG. RamosD. DibuszD. DibuszA. OsvathA. OsvathM. GomezM. GomezCaduCaduT. RaemaekersT. RaemaekersM. BeroM. BeroA. NagyA. NagyM. CorbuM. CorbuK. ZachariassenK. ZachariassenL. JosephL. JosephV. BirmancevicV. Birmancevic
Ferencvaros crest
Ferencvaros
FTC
4-4-1-1
Milan

Formazione titolare

Ferencvaros

Panchina

Allenatore

  • R. Amorim
  • B. Borbely

Ruben Amorim non ha ancora comunicato la formazione ufficiale né la lista dei giocatori indisponibili. Le informazioni verranno aggiornate non appena disponibili prima del calcio d'inizio. Il tecnico ha tuttavia confermato che dovrà fare a meno di diversi elementi importanti, tra cui Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze, Pietro Terracciano, Tomori e Loftus-Cheek, che limitano sensibilmente le sue scelte in tutti i reparti.

Anche il tecnico del Ferencvaros, Balazs Borbely, non ha ancora reso note le eventuali assenze o squalifiche. Ulteriori aggiornamenti sulle rose saranno aggiunti nelle prossime ore.

Stato di forma

MIL

MIL - Forma

ATA
V3-2
BOU
S3-0
UDI
V0-2
BOL
S2-4
INT
V3-1
Gol segnato (subito)
10/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
FTC

FTC - Forma

VPL
V2-1
KIS
D1-1
TOR
V4-1
BUD
V5-0
PAK
V2-0
Gol segnato (subito)
14/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Milan ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra Serie A ed Europa League, segnando 11 gol e subendone 10. L'ultima uscita è stata il successo per 3-1 nel derby contro l'Inter, preceduto dalla sconfitta interna per 4-2 contro il Bologna. I rossoneri hanno vinto anche 2-0 in trasferta contro l'Udinese e 3-2 contro l'Atalanta, ma hanno perso 3-0 a Bournemouth in Europa.

Il Ferencvaros ha raccolto quattro risultati utili nelle ultime cinque gare, con quattro vittorie e un pareggio. Gli ungheresi hanno segnato 16 gol e ne hanno subiti tre in questo periodo. Il loro risultato più recente è stato un 2-0 contro il Paksi SE in campionato, preceduto da un netto 4-1 contro il Torreense in Europa League.

Precedenti

Non sono disponibili dati su precedenti incontri tra Milan e Ferencvaros. Ulteriori informazioni saranno aggiunte quando disponibili.

Classifica

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Olympiacos PireoOlympiacos PireoOLY
431041+310
D
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
V
D
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
V
V
10
AlkmaarAlkmaarAZ
320162+46
V
V
S
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
S
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
D
D
V
D
13
LioneLioneOL
320156-16
S
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
D
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
D
D
S
V
16
Sparta PragaSparta PragaSPP
311153+24
S
D
V
17
LevskiLevskiLES
31113304
V
D
S
18
Dinamo ZagabriaDinamo ZagabriaDZG
311134-14
S
V
D
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
S
D
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
V
D
S
21
SalisburgoSalisburgoSAL
311136-34
D
S
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
S
S
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
D
V
S
S
24
MilanMilanMIL
310245-13
S
V
S
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
V
S
S
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
S
S
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
S
V
S
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
S
S
V
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
D
S
S
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
S
S
D
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
D
S
D
S
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
S
S
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
D
S
S
S
34
MarsigliaMarsigliaOM
300316-50
S
S
S
35
CelticCelticCEL
300339-60
S
S
S
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

Nella classifica generale della fase campionato di Europa League, il Milan occupa attualmente la ventiquattresima posizione, mentre il Ferencvaros è quinto.

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