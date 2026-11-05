Europa League - Game Week 4 5 nov 2026 - 12:45 San Siro

Milan-Ferencvaros sarà trasmessa in diretta da Sky Sport, con la possibilità di seguire il match anche in streaming tramite NOW.

Come vedere Milan-Ferencvaros con una VPN

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Milan-Ferencvaros: data e orario

Il Milan torna a San Siro per affrontare il Ferencvaros nella fase a gironi dell'Europa League. Dopo una settimana intensa sul fronte domestico, i rossoneri cercano continuità anche in campo europeo.

Ruben Amorim ha chiesto alla squadra di dimenticare subito il derby e concentrarsi su questa competizione. Il tecnico portoghese ha dichiarato apertamente che l'obiettivo è arrivare fino in fondo in Europa League, e che nessun risultato può essere dato per scontato.

Il Milan arriva a questa partita con soli 21 punti nelle prime dieci giornate di Serie A, quinto in classifica a sette punti dalla vetta. In Europa le cose vanno ancora peggio: i rossoneri occupano la ventiquattresima posizione nella fase campionato, con una sola vittoria all'attivo su tre partite disputate.

Il Ferencvaros, invece, si presenta a Milano in ottima forma. Gli ungheresi sono quinti nella classifica europea con nove punti, frutto di tre vittorie consecutive nella competizione, e non perdono in campionato da diverse settimane.

Amorim ha avvertito i tifosi: il Milan può vincere o perdere qualsiasi partita, e dipende tutto dall'approccio mentale con cui i giocatori scendono in campo. Un monito che suona come un invito alla vigilanza, non alla rassegnazione.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Ruben Amorim non ha ancora comunicato la formazione ufficiale né la lista dei giocatori indisponibili. Le informazioni verranno aggiornate non appena disponibili prima del calcio d'inizio. Il tecnico ha tuttavia confermato che dovrà fare a meno di diversi elementi importanti, tra cui Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze, Pietro Terracciano, Tomori e Loftus-Cheek, che limitano sensibilmente le sue scelte in tutti i reparti.

Anche il tecnico del Ferencvaros, Balazs Borbely, non ha ancora reso note le eventuali assenze o squalifiche. Ulteriori aggiornamenti sulle rose saranno aggiunti nelle prossime ore.

Stato di forma

Il Milan ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra Serie A ed Europa League, segnando 11 gol e subendone 10. L'ultima uscita è stata il successo per 3-1 nel derby contro l'Inter, preceduto dalla sconfitta interna per 4-2 contro il Bologna. I rossoneri hanno vinto anche 2-0 in trasferta contro l'Udinese e 3-2 contro l'Atalanta, ma hanno perso 3-0 a Bournemouth in Europa.

Il Ferencvaros ha raccolto quattro risultati utili nelle ultime cinque gare, con quattro vittorie e un pareggio. Gli ungheresi hanno segnato 16 gol e ne hanno subiti tre in questo periodo. Il loro risultato più recente è stato un 2-0 contro il Paksi SE in campionato, preceduto da un netto 4-1 contro il Torreense in Europa League.

Precedenti

Non sono disponibili dati su precedenti incontri tra Milan e Ferencvaros. Ulteriori informazioni saranno aggiunte quando disponibili.

Classifica

Nella classifica generale della fase campionato di Europa League, il Milan occupa attualmente la ventiquattresima posizione, mentre il Ferencvaros è quinto.

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