Dove vedere Milan-Benfica in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Europa League - Game Week 1 16 set 2026 - 15:00 San Siro

Milan vs Benfica è trasmessa in Italia su Sky Sport e NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita in diretta.

Come vedere Milan-Benfica con una VPN

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Milan-Benfica: mercoledì 16 settembre ore 21

Il Milan ospita il Benfica a San Siro in una sfida che mette di fronte due delle formazioni più ambiziose di questa Europa League. Ruben Amorim e Marco Silva si ritrovano faccia a faccia in un impianto che, nelle grandi notti europee, sa ancora regalare emozioni uniche.

I rossoneri arrivano a questo appuntamento con un avvio di stagione in chiaroscuro. Dopo le vittorie su Venezia e Torino in Serie A, il Milan ha pareggiato 1-1 a Juventus e poi 2-2 in casa della Lazio, dove però ha ritrovato Christian Pulisic che è entrato nella ripresa firmando un assist decisivo per rimontare lo svantaggio di due reti.

Amorim ha ritrovato il suo capitan America, ma sa che la squadra deve crescere in compattezza. Il tecnico portoghese ha ammesso pubblicamente che Milan deve mantenere un controllo tattico molto più solido per valorizzare al meglio le qualità in mezzo al campo, soprattutto di Luka Modric.

Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milanello dopo sei mesi di assenza, un segnale che non è passato inosservato nell'ambiente rossonero. La sua presenza potrebbe rappresentare una scossa per un gruppo chiamato a una risposta importante sul palcoscenico europeo.

Dall'altra parte, il Benfica di Marco Silva che si presenta a Milano in stato di forma eccellente, con un percorso netto che comprende quattro vittorie consecutive in Primeira Liga e il passaggio senza troppa fatica nei playoff di Europa League.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Milan vs Benfica.

Stato di forma

Il Milan ha collezionato due vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle prime quattro partite ufficiali. Il risultato più recente è il 2-2 in casa della Lazio in Serie A, dopo essere stati sotto di due gol. In precedenza, i rossoneri avevano pareggiato anche contro la Juventus 1-1 e vinto 2-0 contro il Venezia a San Siro e in trasferta a Torino per 2-1.

Il Benfica ha vinto tutte e cinque le ultime quattro gare disputate in campionato. L'ultimo risultato è il 3-1 sul Gil Vicente, preceduto dal netto 4-0 sul Moreirense. Le Aquile non perdono da oltre un mese e mantengono una media realizzativa di oltre tre reti a partita.

Precedenti

L'ultimo precedente tra Milan e Benfica risale all'8 agosto 2009, quando le due squadre si divisero la posta con un 1-1 in amichevole. Nei tre incontri ufficiali registrati, il Milan ha vinto una volta, mentre due sfide si sono concluse in parità; entrambi i confronti di Champions League del 2007 terminarono 1-1 a Lisbona e 2-1 per il Milan a San Siro.













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