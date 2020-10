Dove vedere Midtjylland-Atalanta in tv e streaming

L'Atalanta affronta il Midtjylland nella prima gara dei gironi di Champions: tutto sulle formazioni e su come vedere la gara in tv e streaming.

Dopo la semifinale sfiorata nella scorsa edizione, l' è ormai una sicurezza in Europa. Nella nuova edizione della proverà addirittura a migliorare il suo piazzamento, partendo dalla fase a gironi e dalla sfida esterna contro il Midtjylland.

La squadra danese è passata dai preliminari per accedere per la prima volta ai gruppi di Champions, dopo essere riuscita a giocare quelli di in passato, riuscendo a passarli nonostante due pesantissime sconfitte subite contro il .

QUANDO SI GIOCA MIDTJYLLAND-ATALANTA

La sfida tra Midtjylland ed Atalanta si giocherà mercoledì 21 ottobre 2020 alle ore 21: appuntamento alla MCH Arena, impianto di Herning, .

DOVE VEDERE MIDTJYLLAND-ATALANTA IN TV E STREAMING

MIdtjylland-Atalanta sarà visibile in diretta esclusiva su Sky che detiene i diritti di trasmissione della Champions League: appuntamento sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre). Non è prevista la copertura in chiaro da parte di Mediaset.

Partita disponibile anche in su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. In alternativa si potrà ricorrere a Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky.

PROBABILI FORMAZIONI MIDTJYLLAND-ATALANTA

Gasperini potrebbe proporre sia Muriel che Zapata in avanti, supportati da Gomez. A centrocampo pronto il ritorno dal 1' di Freuler, mentre De Roon sarà regolarmente al suo fianco, con Gosens ed Hateboer esterni di centrocampo. Djimsiti pronto in difesa con Palomino e Toloi, tra i pali Sportiello.

MIDTJYLLAND (4-3-3): Hansen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Cajuste, Onyeka, Evander; Mabil, Kaba, Pione Sisto

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel