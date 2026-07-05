Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale Mexico City Stadium

Messico vs Inghilterra è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi il canale e il link per seguire la partita in live streaming.

Come vedere Messico-Inghilterra con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Messico-Inghilterra: data e orario

Il Messico ospita l'Inghilterra al Mexico City Stadium negli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026. È una sfida che mette di fronte la nazione padrona di casa, trascinata dall'entusiasmo del proprio pubblico, e una delle formazioni europee più attese del torneo.

Javier Aguirre ha costruito qualcosa di solido. El Tri hanno attraversato la fase a gironi senza mai perdere, mantenendo la porta inviolata in tutte e quattro le partite del torneo. La vittoria per 2-0 sull'Ecuador nei sedicesimi di finale ha confermato che questo Messico non è soltanto una squadra che si affida al fattore campo: sa anche giocare a calcio.

L'Inghilterra è arrivata fin qui in modo molto più travagliato. Thomas Tuchel ha visto la sua squadra soffrire contro la Repubblica Democratica del Congo, con Harry Kane che ha firmato la rimonta grazie a una doppietta tra il 75' e l'86'. I Tre Leoni sono vivi, ma non hanno ancora convinto.

L'Azteca aggiunge una variabile che nessun allenatore può correggere del tutto: l'altitudine. A 2.200 metri sul livello del mare, il ritmo si abbassa e il vantaggio psicologico di giocare davanti a 80.000 tifosi di casa è reale. Declan Rice, già alle prese con un problema al tendine del ginocchio, e le incognite fisiche legate a Reece James e Jarell Quansah rendono la situazione inglese tutt'altro che serena.

Dal canto suo, il Messico si presenta in condizioni fisiche ottimali. Aguirre può contare su un gruppo integro, con il talento giovane Gilberto Mora pronto a essere inserito nella trequarti messicana con la sua energia.

Marcus Rashford ha dichiarato di pensare esclusivamente alla partita, mettendo da parte le voci sul suo futuro. In campo, sarà chiamato a incidere in uno degli ambienti più ostili del calcio mondiale.

Per sapere dove seguire Messico vs Inghilterra in TV e in live streaming, e per tutte le informazioni su orario e formazioni, continua a leggere.

Formazioni

Il Messico di Javier Aguirre non registra infortuni né squalifiche confermati in vista di questa sfida. Il probabile undici titolare vede Rangel in porta, con Sanchez, Montes, Vasquez e Gallardo a comporre la difesa; Romo, Lira e Mora a centrocampo; Alvarado, Jimenez e Quinones nel reparto offensivo.

Thomas Tuchel schiera l'Inghilterra senza infortuni o squalifiche ufficialmente confermati. La formazione tipo prevista è Pickford tra i pali; Spence, Konsa, Guehi e O'Reilly in difesa; Rice e Anderson in mediana; Saka, Bellingham e Rashford sulla trequarti; Kane come centravanti. Aggiornamenti potrebbero arrivare nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Messico arriva agli ottavi con quattro vittorie nelle quattro partite di questi Mondiali, subendo zero gol, un rendimento difensivo straordinario che include il 2-0 all'Ecuador nella partita più recente, il 1° luglio.

L'Inghilterra ha vinto tre delle ultime quattro, con il pareggio per 0-0 contro il Ghana come unica macchia e il 4-2 alla Croazia come risultato più convincente del periodo. Il risultato più recente è la rimonta per 2-1 sulla Repubblica Democratica del Congo il 1° luglio.

Precedenti

MEX Ultime 2 partite ING 0 Vittorie 0 Pareggi 2 Vittorie Inghilterra 3 - 1 Messico

Inghilterra 4 - 0 Messico 1 Goal segnati 7 Partite con più di 2,5 gol 2/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

Ci sono due precedenti amichevoli, entrambi in Inghilterra: 3-1 il 24 maggio 2010 e 4-0 il 25 maggio 2001, per un totale di 7-1. Questo è però il primo incrocio ufficiale.

Classifica





Il Messico ha chiuso al primo posto nel Girone A, mentre l'Inghilterra ha vinto il Girone L.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







