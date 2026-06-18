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Messico-Corea del Sud: data e orario

Il Messico affronta la Corea del Sud all'Estadio Akron di Zapopan, Guadalajara, in una sfida del Girone A dei Mondiali 2026 che potrebbe già decidere chi stacca il biglietto per il turno a eliminazione diretta.

Entrambe le squadre arrivano a questa partita dopo aver vinto all'esordio. Il Messico ha battuto il Sudafrica 2-0 con reti di Julián Quiñones e Raúl Jiménez, sfruttando il calore del pubblico di casa. La Corea del Sud ha risposto con una rimonta da 0-1 a 2-1 contro la Repubblica Ceca, con Hwang In-beom che ha pareggiato e Oh Hyeon-gyu che ha segnato il gol della vittoria al 79° minuto.

Il commissario tecnico del Messico Javier Aguirre dovrà però fare i conti con un'assenza pesante: il difensore César Montes è squalificato dopo il cartellino rosso rimediato nel finale del match contro il Sudafrica. La linea difensiva di El Tri andrà inevitabilmente riorganizzata davanti a una Corea del Sud capace di colpire in contropiede con velocità e precisione.

Dall'altra parte, Hong Myung-bo può contare su una rosa al completo. Son Heung-min e Lee Kang-in sono usciti indenni dall'esordio e rappresentano la principale minaccia per la difesa messicana. Il capitano coreano, in particolare, sa bene cosa significhi segnare contro il Messico in un Mondiale: lo ha già fatto nel 2018 in Russia, anche se in quel caso non bastò.

Con sei punti a portata di mano per entrambe le nazionali, il vincitore di questa sera ipotecherà il passaggio agli ottavi con una giornata di anticipo. Una sconfitta, invece, rimette tutto in discussione in vista dell'ultima giornata del girone.

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Formazioni

Sul fronte messicano, l'unica assenza certa è quella di César Montes, squalificato. Il commissario tecnico Javier Aguirre dovrebbe affidarsi al seguente undici titolare: Jose Rangel; Johan Vasquez, Israel Reyes, Edson Alvarez, Jesus Gallardo; Erik Lira, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Alvaro Fidalgo, Julian Quinones; Raul Jimenez. Non si registrano infortuni nel gruppo.

La Corea del Sud di Myung-Bo Hong non ha squalificati né infortunati. Il probabile undici di partenza è: Seung-Gyu Kim; Gi-Hyuk Lee, Min-Jae Kim, Han-Beom Lee; Young-Woo Seol, In-Beom Hwang, Seung-Ho Paik, Jae-Sung Lee; Kang-In Lee; Tae-Seok Lee, Heung-Min Son. Aggiornamenti saranno aggiunti in prossimità del fischio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 3 C. Montes Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Messico arriva a questa partita con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. L'unico punto lasciato per strada è il pari 1-1 con il Belgio ad aprile. El Tri ha poi dominato la Serbia 5-1 in amichevole il 5 giugno, prima di aprire i Mondiali con il successo 2-0 sul Sudafrica l'11 giugno. In cinque partite, il Messico ha segnato 11 gol subendone tre.

La Corea del Sud ha vinto tre delle ultime cinque gare, perdendo le altre due. Le sconfitte sono arrivate entrambe in amichevole: 0-1 contro l'Austria e 0-4 contro la Costa d'Avorio, entrambe a marzo. Nelle uscite più recenti, i coreani hanno travolto Trinidad e Tobago 5-0 il 31 maggio e poi superato la Repubblica Ceca 2-1 all'esordio mondiale il 12 giugno. Nelle ultime cinque partite, la Corea ha segnato nove gol e ne ha subiti sei.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale al 10 settembre 2025, quando si divisero la posta con un 2-2 in amichevole. Prima di quel pareggio, il Messico aveva vinto 3-2 in un'amichevole del novembre 2020. Considerando le ultime cinque sfide, il Messico ha vinto tre volte contro una vittoria coreana — il 2-1 ai Mondiali 2018 in Russia — e un pareggio. Il Messico ha realizzato 11 reti in questi cinque incontri, la Corea del Sud sette.

Classifica





Nel Mondiali - Girone A, il Messico occupa attualmente la prima posizione, mentre la Corea del Sud è seconda.





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