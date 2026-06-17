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Come vedere Messico-Corea del Sud con una VPN

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Messico-Corea del Sud: data e orario

Il Messico affronta la Corea del Sud all'Estadio Akron di Zapopan, Guadalajara, in una sfida del Girone A valida per la Coppa del Mondo 2026. Con entrambe le squadre a punteggio pieno dopo il primo turno, la posta in gioco non potrebbe essere più alta.

El Tri arrivano a questa partita da padroni di casa in grande spolvero. La vittoria per 2-0 sul Sudafrica all'Estadio Azteca ha lanciato la squadra di Javier Aguirre in testa al girone, con Julián Quiñones e Raúl Jiménez a segno davanti a un pubblico in delirio. Il rosso diretto a César Montes nel finale rimane però l'unica nota stonata di una serata altrimenti perfetta.

La Corea del Sud ha risposto con una prestazione di carattere. I Guerrieri Taeguk hanno ribaltato l'1-0 subito dalla Repubblica Ceca nella ripresa, con Hwang In-beom a pareggiare prima che il subentrato Oh Hyeon-gyu firmasse il 2-1 decisivo al 79'. Hong Myung-bo ha dimostrato di avere una squadra capace di soffrire e reagire.

La sfida al Guadalajara Stadium è dunque uno scontro diretto per il primo posto. Chi vince si qualifica matematicamente agli ottavi di finale con un turno di anticipo. Chi perde dovrà fare i conti con una pressione enorme nell'ultima giornata.

Son Heung-min guida l'attacco coreano con la solita classe, mentre Lee Kang-in del Paris Saint-Germain rappresenta il principale pericolo in fase di costruzione. Per il Messico, la riorganizzazione difensiva in assenza di Montes è il tema tattico centrale della vigilia.

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Formazioni

Javier Aguirre deve fare a meno di César Montes, squalificato dopo il rosso diretto rimediato nel finale contro il Sudafrica. Il probabile undici messicano prevede Rangel in porta, con Vasquez, Gallardo, Alvarez, Reyes nella difesa riorganizzata. A centrocampo spazio a Lira, Mora e Fidalgo, con Quinones, Alvarado e Jimenez nel tridente offensivo.

Hong Myung-bo può invece contare su una rosa pienamente disponibile: nessun infortunato né squalificato in casa coreana. Il probabile undici della Corea del Sud vede Kim Seung-gyu tra i pali, una difesa a quattro composta da Lee Gi-hyuk, Kim Min-jae, Lee Han-beom e Lee Tae-seok, con Hwang In-beom, Lee Jae-sung e Paik Seung-ho a centrocampo e il terzetto Seol Young-woo, Son Heung-min e Lee Kang-in sulla trequarti.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 3 C. Montes Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Messico arriva alla sfida con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. La più recente è il 2-0 sul Sudafrica all'esordio mondiale dell'11 giugno. Tra i risultati più significativi del periodo preparatorio spicca il 5-1 rifilato alla Serbia il 5 giugno. L'unico punto lasciato per strada è l'1-1 contro il Belgio ad aprile. Nelle cinque gare El Tri ha segnato 11 reti subendone tre.

La Corea del Sud ha vinto tre delle ultime cinque partite, perdendone due. Il successo più recente è il 2-1 sulla Repubblica Ceca il 12 giugno, rimonta completata nella ripresa. In precedenza i coreani avevano demolito Trinidad e Tobago 5-0 a fine maggio. Le due sconfitte sono arrivate entrambe in amichevole a marzo: 1-0 contro l'Austria e 0-4 contro la Costa d'Avorio. In cinque gare la squadra di Hong ha segnato nove gol e ne ha subiti sei.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due nazionali risale al 10 settembre 2025, quando si divisero la posta con un 2-2 in amichevole. Prima di quella sfida, il Messico aveva vinto 3-2 in una amichevole del novembre 2020. Guardando agli ultimi cinque precedenti, il Messico conduce con tre vittorie contro una della Corea del Sud, con un pareggio: l'unico successo coreano in questo periodo è il 2-1 al Mondiale 2018 in Russia. Il Messico ha segnato complessivamente 11 gol in questi cinque incontri, la Corea del Sud sette.

Classifica





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