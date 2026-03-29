Dove vedere Marocco-Paraguay in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Amichevole di preparazione ai prossimi Mondiali nordamericani: da una parte il Marocco, dall'altra il Paraguay.

I 'Leoni dell'Atlante' - che di recente si sono visti assegnare d'ufficio dalla CAF la Coppa d'Africa a discapito del Senegal - sono reduci dal pareggio per 1-1 contro l'Ecuador: in estate saranno impegnati nel Gruppo C, comprendente anche Brasile, Haiti e Scozia.

I sudamericani hanno invece battuto la Grecia venerdì sera grazie alla rete decisiva di Diego Gomez: ai Mondiali saranno protagonisti nel Gruppo D con i padroni di casa degli Stati Uniti, l'Australia e una tra Kosovo e Turchia, sfidanti nella finale dei playoff del percorso C europeo.

Di seguito tutte le info su Marocco-Paraguay: canale tv, formazioni e diretta streaming dell'amichevole pre-Mondiali.

Come guardare Marocco-Paraguay in diretta? Canale TV e diretta streaming

In Italia non è prevista la copertura televisiva per Marocco-Paraguay, visibile in diretta streaming utilizzando NordVPN.

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Marocco-Paraguay: ora di inizio

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Il match amichevole tra Marocco e Paraguay si gioca martedì 31 marzo 2026 allo Stade Bollaert-Delelis di Lens, in Francia. Calcio d'inizio alle ore 20:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Marocco-Paraguay

MAROCCO (4-1-4-1): Bonou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, Hrimat, Ezzalzouli; Saibari. Ct. Ouahbi.

PARAGUAY (4-3-3): Olveira; Benitez, G. Gomez, Alderete, Alonso; Bobadilla Benitez, Romero, D. Gomez; Enciso, Sanabria, Almiron. Ct. Alfaro.

Forma

Partite tra le due squadre