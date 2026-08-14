Dove vedere Manchester United-Milan in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Amichevoli dei club - Game Week 1 15 ago 2026 - 10:45

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Manchester United-Milan: sabato 15 agosto ore 16:45

Manchester United e Milan si affrontano in un'amichevole estiva, con i Red Devils che ospitano i rossoneri in quello che si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi della preparazione precampionato di entrambe le squadre.

In casa United, Michael Carrick sta cercando di dare forma alla sua squadra in vista della nuova stagione. Il tecnico ha già ufficializzato gli arrivi di Andrey Santos e Youri Tielemans, ma ha dichiarato di voler aggiungere altri due rinforzi prima della chiusura del mercato. Marcus Rashford, rientrato dal prestito al Barcellona, potrebbe essere una delle carte a sorpresa della stagione.

Sul fronte del mercato in uscita, il nome di Victor Osimhen continua a circolare con insistenza nell'orbita di Old Trafford, con Patrice Evra che ha pubblicamente spinto per questo acquisto. La rosa a disposizione di Carrick sta prendendo forma, ma i lavori sono ancora in corso.

In casa Milan, Ruben Amorim ha avviato una decisa opera di rinnovamento. Il tecnico portoghese ha già messo sul mercato Christopher Nkunku e Fikayo Tomori dopo una pre-stagione deludente, e il centrocampista Leandro Paredes ha rifiutato il trasferimento ai rossoneri per restare al Boca Juniors.

Il Milan arriva a questa sfida dopo un precampionato altalenante: sconfitta per 3-0 contro il Chelsea e pareggi contro lnter e Celtic. Amorim sta ancora cercando gli automatismi giusti e la gara da ex contro lo United sarà un ulteriore banco di prova.

Di seguito trovi tutte le informazioni su dove vedere Manchester United vs Milan in diretta TV e in live streaming, oltre all'orario di calcio d'inizio e alle ultime notizie sulle formazioni.

Stato di forma

Il Manchester United arriva a questa sfida con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite di preparazione. I Red Devils hanno battuto il Leeds United per 1-1 nell'ultimo impegno disputato il 12 agosto, mentre in precedenza avevano pareggiato 1-1 contro il Paris Saint-Germain. Tra i risultati più netti spicca il 5-0 rifilato al Rosenborg, a fronte dell'unica sconfitta stagionale, arrivata contro il Wrexham per 1-0.

Il Milan presenta invece un bilancio più incerto nel precampionato: due sconfitte, due pareggi e una vittoria nelle ultime cinque uscite. L'ultimo risultato è stata la pesante sconfitta per 3-0 contro il Chelsea l'8 agosto, preceduta da un pareggio per 1-1 contro l'Inter. I rossoneri hanno anche pareggiato 2-2 contro il Celtic. Gli ultimi due risultati ufficiali in Serie A, risalenti a maggio, mostrano una sconfitta contro il Cagliari per 2-1 e una vittoria per 2-1 contro il Genoa.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 18 marzo 2021, quando il Milan si impose per 1-0 sul Manchester United nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. All'andata, disputata il 11 marzo 2021 a Old Trafford, le due squadre avevano pareggiato 1-1. Guardando ai cinque precedenti disponibili, il Manchester United ha ottenuto tre vittorie contro una del Milan, con un pareggio. Tra i risultati più significativi figura il 4-0 dei Red Devils nella gara di Champions League del marzo 2010.





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