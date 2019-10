Dove vedere Manchester City-Atalanta in tv e streaming

L'Atalanta gioca la terza partita in Champions League contro il Manchester City: tutte le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

Ultima chiamata per l' che, nella terza giornata del Gruppo C di , fa visita al in quella che sembra una gara dal risultato già scritto.

La squadra di Gasperini, purtroppo, ha perso entrambe le prime due partite giocate contro e Donetsk. Un'eventuale sconfitta a Manchester, quindi, comprometterebbe forse definitivamente il cammino dell'Atalanta in Champions League.

Il Manchester City di Guardiola invece ha vinto le prime due gare contro le stesse avversarie dell'Atalanta e non ha ancora subito neppure un goal in Champions League.

Nei rispettivi campionati, l'Atalanta è attualmente terza dietro solo a e con 17 punti dopo 8 giornate. Mentre il Manchester City insegue il ed ha già perso due delle 9 partite giocate in Premier League.

QUANDO SI GIOCA MANCHESTER CITY-ATALANTA

Manchester City-Atalanta, gara valida per la terza giornata del Gruppo C di Champions League, si gioca martedì 22 ottobre all'Etihad Stadium di Manchester. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 21 italiane.

DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-ATALANTA IN TV E STREAMING

Manchester City-Atalanta verrà come sempre trasmessa in diretta da Sky solo per gli abbonati su Sky Sport Arena (canale 204 del satellite) e Sky Sport (canale 484 del digitale terrestre). La garà però sarà anche visibile in diretta e in chiaro grazie a Mediaset su Canale 5.

La partita Manchester City-Atalanta sarà disponibile in diretta per gli abbonati a Sky su pc, tablet e smartphone tramite Sky Go e su Now TV per gli abbonati al servizio streaming. Mediaset invece trasmetterà la gara in streaming sul sito Sportmediaset.it.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-ATALANTA

Guardiola, sempre in emergenza difesa, dovrebbe schierare Otamendi e Fernandinho davanti ad Ederson. Titolare l'ex juventino Cancelo. Il tridente sarà composto da Bernardo Silva, Aguero e Mahrez. A centrocampo Gundogan, Rodri e David Silva.

Nell'Atalanta out Duvan Zapata, al suo posto probabile la conferma di Muriel sempre che Gasperini non decida di inserire Malinovskyi sulla trequarti. A centrocampo, dopo il turno di riposo in campionato, rientra de Roon. Hateboer e Gosens sulle fasce.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Mendy; Gundogan, Rodri, David Silva; Bernardo Silva, Aguero, Mahrez

ATALANTA (4-3-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel