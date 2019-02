Dove vedere Manchester City-Arsenal in tv e streaming

Il Manchester City ospita l'Arsenal per riprendere la rincorsa al primo posto di Premier League: dove vedere la partita in tv e streaming.

Dopo essersi fermato in casa del Newcastle, ed aver ringraziato il Leicester per il pareggio strappato in casa del Liverpool, il Manchester City prosegue la rincorsa al primo posto di Premier League: i campioni d'Inghilterra in carica ospitano l'Arsenal per superare il Tottenham al secondo posto e, al contempo, mettere pressione ai Reds battistrada, impegnati lunedì sera sul non semplice campo del West Ham.

Con DAZN segui la FA Cup e League Cup IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La gara d'andata, disputata ad agosto, ha visto il Manchester City prevalere per 2-0 all'Emirates Stadium. Le due formazioni si sono affrontate anche nella finalissima della League Cup 2017/18, che ha visto ancora una volta Aguero e compagni avere la meglio. L'Arsenal spera di invertire il trend anche e soprattutto in funzione della classifica: con un successo riaggancerebbe al quarto posto di Premier League il Chelsea, che sabato ha distrutto l'Huddersfield per 5-0.

MANCHESTER CITY-ARSENAL DIRETTA TV E STREAMING

Manchester City-Arsenal sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport, in particolare ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football. La telecronaca sarà affidata a Massimo Marianella. Per gli abbonati ci sarà inoltre la possibilità di godersi la partita in streaming grazie al servizio SkyGo, utilizzabile su pc, tablet e smartphone.

MANCHESTER CITY-ARSENAL DATA E ORA

Il big match tra Manchester City e Arsenal, valevole per la venticinquesima giornata di Premier League, è in programma domenica 3 febbraio a partire dalle ore 17.30 italiane, ovvero le 16.30 inglesi. Il palcoscenico sarà l'Etihad Stadium, impianto di casa della formazione di Guardiola.