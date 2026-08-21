Dove vedere LR Vicenza-Catanzaro in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Serie B - Game Week 1 21 ago 2026 - 14:30 Stadio Romeo Menti, Vicenza

Vicenza-Catanzaro sarà trasmessa in diretta TV e in live streaming in Italia. Di seguito i canali e le piattaforme su cui seguire la partita.

Come vedere LR Vicenza-Catanzaro con una VPN

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LR Vicenza-Catanzaro: venerdì 21 agosto ore 20:30

Lo Stadio Romeo Menti di Vicenza ospita il confronto tra LR Vicenza e Catanzaro, valido per il campionato di Serie B. Le due squadre si presentano a questo appuntamento con storie recenti molto diverse, rendendo la sfida interessante sin dal calcio d'inizio.

Il Vicenza arriva da una Serie C conclusa con alti e bassi. La squadra di Fabio Gallo ha chiuso la stagione regolare con risultati alterni, prima di affrontare la preparazione estiva con una sconfitta ai calci di rigore contro il Catania in Coppa Italia.

Il Catanzaro, guidato da Giorgio Gorgone, è invece una formazione di categoria superiore per abitudine recente. I calabresi hanno disputato i playoff di Serie B nella scorsa stagione e si presentano al Menti con ambizioni chiare.

Per il Vicenza, neopromosso in Serie B, questa partita rappresenta un banco di prova immediato contro una squadra esperta della categoria. Il pubblico del Menti sarà chiamato a sostenere i biancorossi in un esordio impegnativo.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Vicenza-Catanzaro in diretta TV e in live streaming, con orario di calcio d'inizio e ultime notizie sulle formazioni.

Stato di forma

Il Vicenza ha ottenuto nelle ultime cinque partite un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. I biancorossi hanno chiuso la Serie C con il netto 6-1 contro la Triestina, prima di fermarsi sul 4-1 contro il Benevento in Supercoppa. In estate, il pareggio 2-2 con il Genoa e la sconfitta contro il Catania in Coppa Italia completano il quadro recente.

Il Catanzaro ha collezionato 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime cinque uscite. La squadra calabrese è uscita sconfitta dal doppio confronto contro il Monza dai playoff di Serie B vincendo 2-0 nella gara di ritorno dopo aver perso 2-0 all'andata, prima di essere fermata dal Sudtirol in Coppa Italia con un 2-2 che ha determinato la loro eliminazione.





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