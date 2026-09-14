Dove vedere Liverpool-Tottenham Hotspur in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

EFL Cup - Game Week 3 15 set 2026 - 12:00 Anfield

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Come vedere Liverpool-Tottenham Hotspur con una VPN

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Liverpool-Tottenham Hotspur: martedì 15 settembre ore 21

Liverpool e Tottenham Hotspur si affrontano ad Anfield in occasione della EFL Cup. Una sfida tra due squadre che arrivano all'appuntamento con umori contrastanti dopo un avvio di stagione tutt'altro che brillante in Premier League.

I Reds di Andoni Iraola hanno pareggiato 0-0 contro il Fulham nell'ultimo impegno di campionato, con il portiere Alisson Becker che ha criticato apertamente la prestazione della squadra,. La vittoria in Champions League contro l'Atletico Madrid per 2-1 rappresenta l'unico squillo di rilievo nelle ultime settimane, in un periodo in cui Liverpool ha trovato la via del gol con il contagocce in campionato.

Florian Wirtz, acquistato per 116 milioni di sterline, fatica ancora a imporsi in Premier League. L'ex stella del Bayer Leverkusen non ha ancora convinto pienamente, anche se il club non ha intenzione di privarsi di lui a breve.

Dall'altra parte, il Tottenham di Roberto De Zerbi vive un momento di crisi storica: gli Spurs non hanno ancora segnato un gol nelle prime quattro giornate di Premier League, un record negativo senza precedenti nella storia del club. Il pareggio a reti inviolate contro l'Everton ha allungato ulteriormente questa striscia desolante.

De Zerbi ha cercato di stemperare le tensioni dopo un acceso confronto in campo con Mathys Tel al termine della sfida contro l'Everton, definendolo un semplice scambio di indicazioni tattiche. Il tecnico italiano ha anche dichiarato che sarebbe il migliore allenatore in Italia con i due clean sheet ottenuti nelle ultime due uscite, affermazione che ha suscitato non poco scalpore.

Per entrambe le squadre, la Coppa di Lega rappresenta un'opportunità concreta di ritrovare fiducia e continuità. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Stato di forma

Il Liverpool arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. I Reds hanno battuto l'Atletico Madrid 2-1 in Champions League e l'Ipswich Town 2-0 in trasferta in Premier League, ma hanno pareggiato l'ultima partita di campionato, 0-0 contro il Fulham.

Il Tottenham, invece, ha collezionato una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. L'unico successo è arrivato in Coppa di Lega contro il Charlton Athletic per 5-1, mentre in Premier League gli Spurs non hanno trovato il gol nelle prime quattro partite, inclusi i pareggi 0-0 contro Everton e Nottingham Forest. La sconfitta per 3-0 contro il Brentford resta il risultato più pesante del periodo.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale al 15 marzo 2026, quando Liverpool e Tottenham si divisero la posta con un pareggio per 1-1 ad Anfield in Premier League. Guardando agli ultimi cinque precedenti, Liverpool ha vinto due volte, il Tottenham una, con due pareggi. Da segnalare il pesante 5-1 inflitto dai Reds agli Spurs in Premier League nell'aprile 2025 e la vittoria del Tottenham per 1-0 nella fase a gironi della EFL Cup nel gennaio dello stesso anno.









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