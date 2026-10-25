Serie C - Game Week 11 25 ott 2026 - 12:30

Lecco-Folgore Caratese sarà trasmessa in diretta TV e in live streaming. Di seguito trovi i canali e le piattaforme disponibili per seguire la partita.

Come vedere Lecco-Folgore Caratese con una VPN

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Lecco-Folgore Caratese: data e orario

Lecco e Folgore Caratese si affrontano in Serie C in quello che è un confronto tra due squadre che stanno vivendo momenti di forma molto diversi in questa fase della stagione.

I padroni di casa arrivano a questa partita reduci da un filotto di risultati altalenanti, con una vittoria pesante alternata a pareggi e una sconfitta che ha frenato il loro cammino in classifica.

La Folgore Caratese, dal canto suo, attraversa un periodo di difficoltà evidente: tre sconfitte consecutive hanno messo pressione sulla squadra ospite, che cerca punti preziosi per risalire la china.

Il divario in classifica tra le due formazioni rende questa partita particolarmente importante per il Lecco, che punta a consolidare la propria posizione nella parte centrale della graduatoria.

Per la Folgore Caratese, invece, si tratta di un appuntamento da non fallire per evitare di scivolare ulteriormente verso la zona più pericolosa della classifica.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Lecco-Folgore Caratese in TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda il Lecco, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti man mano che si avvicina il fischio d'inizio.

Sulla sponda della Folgore Caratese la situazione è analoga: non risultano dati comunicati su indisponibili o ballottaggi. Le ultime notizie sulle formazioni verranno integrate non appena rese note dagli staff tecnici delle due squadre.

Stato di forma

Il Lecco arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare di Serie C. Il risultato più recente è stato un netto 5-0 in trasferta contro il Pro Vercelli, che ha interrotto una serie di tre partite senza vittorie. In precedenza, i lariani avevano pareggiato 1-1 con l'Alcione Milano e 2-2 con l'Union Brescia, prima della sconfitta per 3-0 contro il Cittadella. Complessivamente, il Lecco ha segnato otto gol e ne ha subiti otto in questo periodo.

La Folgore Caratese arriva invece con un record di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque. La squadra ospite ha perso le ultime tre partite consecutive, l'ultima delle quali è stato un 2-0 subito dal Treviso. L'unica vittoria del periodo è arrivata in trasferta contro il Lumezzane per 2-1. In totale, la Folgore Caratese ha segnato quattro reti e ne ha incassate sei nelle ultime cinque uscite.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 10 febbraio 2019, quando la Folgore Caratese ospitò il Lecco in Serie D: finì 2-1 per i lariani. Guardando ai cinque precedenti disponibili, tutti disputati in Serie D, il Lecco ha la meglio con tre vittorie contro zero della Folgore Caratese, mentre un incontro si è concluso in parità.

Classifica





In classifica nel Girone A di Serie C, il Lecco occupa la nona posizione, collocandosi nella parte centrale della graduatoria, mentre la Folgore Caratese si trova al diciannovesimo posto, nella zona più bassa della classifica.





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