Dove vedere Lazio-Pisa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Lazio e Pisa chiudono la Serie A 2025/26 con la sfida in programma sabato sera allo Stadio Olimpico di Roma.
Per la squadra di Maurizio Sarri sarà il sipario su una stagione molto deludente, chiusa nel peggiore dei modi tra la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro l’Inter e il ko nel derby con la Roma.
La Lazio arriva all’ultima giornata in piena crisi, reduce da tre sconfitte consecutive contro Inter (tra campionato e Coppa Italia) e Roma, con una rosa inoltre condizionata da squalifiche e infortuni.
Di fronte ci sarà un Pisa già matematicamente retrocesso, pronto a salutare almeno per una stagione la Serie A. Per i toscani sarà l’ultima apparizione nel massimo campionato prima del ritorno in cadetteria.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Lazio-Pisa in diretta? Canale TV e diretta streaming
La partita tra Lazio e Pisa verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.
Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Per vedere Lazio-Pisa in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.
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Lazio-Pisa: ora di inizio
La gara fra Lazio e Pisa, valida per la 38esima giornata di Serie A Enilive, si giocherà sabato 23 maggio, allo stadio Olimpico, con fischio d’inizio ore 20:45.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Lazio-Pisa
LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Basic, Belahyane; Cancellieri, Noslin, Pedro. All. Sarri
PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Bozhinov, Canestrelli; Leris, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Moreo, Vural; Stojilkovic. All. Hiljemark.