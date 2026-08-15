Dove vedere Lazio-Mantova in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Coppa Italia - 1/32 16 ago 2026 - 15:15

Lazio-Mantova sarà trasmessa in chiaro su Italia 1. Di seguito il dettaglio con le opzioni per seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Come vedere Lazio-Mantova con una VPN

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Lazio-Mantova: domenica 16 agosto ore 21:15

La Lazio di Gennaro Gattuso apre la propria stagione ufficiale in Coppa Italia ospitando il Mantova. I biancocelesti scendono in campo con ambizioni chiare e una rosa che si sta arricchendo nelle ultime ore di mercato.

Gattuso ha lavorato intensamente nella preparazione estiva, collezionando cinque vittorie consecutive in amichevole. L'ultima, sul campo del Frosinone, ha confermato sia la qualità di Mattia Zaccagni — autore di una doppietta — sia qualche incertezza difensiva su cui lo staff tecnico dovrà ancora lavorare.

Il colpo più atteso dell'estate biancoceleste si è concretizzato proprio alla vigilia della competizione: Davide Frattesi è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Il centrocampista arriva dall'Inter in prestito con diritto di riscatto, dopo una trattativa che ha vissuto un momento di stallo per questioni legate al via libera della Lega Serie A, poi risolte.

Il Mantova arriva da una stagione in Serie B conclusa con risultati altalenanti. Nelle ultime cinque gare di campionato, i virgiliani hanno alternato vittorie a sconfitte pesanti, compreso un 5-0 subito contro il Frosinone nell'ultima giornata.

Per la Lazio si tratta di un esordio ufficiale da non sottovalutare: Gattuso vorrà partire con il piede giusto davanti ai propri tifosi e dare continuità al lavoro svolto in ritiro.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in streaming.

Stato di forma

La Lazio arriva all'appuntamento con cinque vittorie nelle ultime cinque uscite, tutte in amichevole estiva. I biancocelesti hanno segnato 19 gol complessivi in questo periodo, subendone cinque. Il risultato più recente è il 2-1 sul campo del Frosinone, ottenuto in rimonta grazie alla doppietta di Zaccagni. In precedenza, la squadra di Gattuso aveva battuto l'Avellino per 6-3 e il Flamurtia per 6-0, dimostrando una buona vena realizzativa.

Il Mantova chiude invece la propria striscia di forma con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque di Serie B. I lombardi hanno segnato 8 gol e ne hanno subiti 12 in questo arco di tempo. L'ultimo risultato è una sconfitta per 5-0 contro il Frosinone, mentre la vittoria più recente risale al 3-2 contro il Monza.

Precedenti

Testa a testa Pareggio 1 0 0 Amichevoli dei club Lazio LAZ 4 Mantova MAN 0 FIN 4 Gol segnati 0 Partite senza 2.5 goal 1 / 1 Entrambe le squadre hanno segnato 0 / 1

Nei precedenti disponibili tra le due squadre, il solo incontro registrato è un'amichevole del luglio 2019, vinta dalla Lazio per 4-0.





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