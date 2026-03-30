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Dove vedere Latina-Potenza in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Latina vs Potenza
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Come guardare la finale di ritorno di Coppa Italia Serie C tra Latina e Potenza: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Tutto in una notte. Latina e Potenza si ritrovano contro per il ritorno della Finale di Coppa Italia Serie C, giocandosi l’ambito trofeo che mette in palio anche un posto nei playoff.

All’andata, al Viviani, ha trionfato il Potenza, con un 3-1 firmato dalle reti di Murano, Schimmenti e Felippe. I pontini, invece, sono riusciti ad accorciare solo nel finale, con Sylla che ha dato una speranza alla squadra di Volpe per il match del Francioni.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Latina-Potenza in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Latina-Potenza verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. 

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Sarà possibile seguire Latina-Potenza anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Il match del Francioni sarà trasmesso anche dalla RAI: appuntamento su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre, e su Rai Play.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Latina-Potenza: ora di inizio

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Serie C - Grp. C

La gara fra Latina e Potenza, valida per la gara di ritorno della Finale di Coppa Italia Serie C, si giocherà mercoledì 1° aprile, allo stadio Domenico Francioni, con fischio d’inizio ore 20:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Latina

LATINA (3-5-2): Mastrantonio; Marenco, Parodi, Dutu; Tomaselli, Pellitteri, De Ciancio, Hergheligiu, Pace; Parigi, Fasan. All. Volpe

Probabile formazione Potenza

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Riggio, Camigliano, Rocchetti; Castorani, Felippe, Siatounis; Schimmenti, Murano, D’Auria. All. De Giorgio

Forma

LAT
-Forma

Goal segnato (subito)
6/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

POT
-Forma

Goal segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

LAT

Ultime 5 partite

POT

1

Vittoria

1

Pareggio

3

Vittorie

3

Goal segnati

11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5
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