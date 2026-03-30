Dove vedere Latina-Potenza in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Tutto in una notte. Latina e Potenza si ritrovano contro per il ritorno della Finale di Coppa Italia Serie C, giocandosi l’ambito trofeo che mette in palio anche un posto nei playoff.
All’andata, al Viviani, ha trionfato il Potenza, con un 3-1 firmato dalle reti di Murano, Schimmenti e Felippe. I pontini, invece, sono riusciti ad accorciare solo nel finale, con Sylla che ha dato una speranza alla squadra di Volpe per il match del Francioni.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Latina-Potenza in diretta? Canale TV e diretta streamingLatina-Potenza verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.
Sarà possibile seguire Latina-Potenza anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Il match del Francioni sarà trasmesso anche dalla RAI: appuntamento su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre, e su Rai Play.
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Latina-Potenza: ora di inizio
La gara fra Latina e Potenza, valida per la gara di ritorno della Finale di Coppa Italia Serie C, si giocherà mercoledì 1° aprile, allo stadio Domenico Francioni, con fischio d’inizio ore 20:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Latina
LATINA (3-5-2): Mastrantonio; Marenco, Parodi, Dutu; Tomaselli, Pellitteri, De Ciancio, Hergheligiu, Pace; Parigi, Fasan. All. Volpe
Probabile formazione Potenza
POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Riggio, Camigliano, Rocchetti; Castorani, Felippe, Siatounis; Schimmenti, Murano, D’Auria. All. De Giorgio