Dove vedere Juventus-Verona in tv e streaming

La Juventus ospita il Verona nell'anticipo della 4ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

La di Maurizio Sarri ospita il di Ivan Juric nell'anticipo della 4ª giornata di . I bianconeri dopo 2 vittorie consecutive hanno rimediato solo un pareggio a Firenze e sono scivolati al 3° posto in classifica con 7 punti, i gialloblù sono undicesimi con 4 punti e un cammino con un pareggio, una vittoria e una sconfitta di misura con il nell'ultimo turno.

Fra i Campioni d' 4 giocatori hanno segnato un goal: il campione portoghese Cristiano Ronaldo, Chiellini, che rottosi il legamento crociato, rientrerà soltanto nel 2020, Higuain e Danilo, mentre i due goal del Verona portano la firma di Miguel Veloso e Pessina. Sarri dovrà rinunciare per infortunio anche a Douglas Costa, De Sciglio, Perin, Juric fra gli altri dovrà fare a meno dell'attaccante polacco Stepinski, espulso nell'ultima gara contro i rossoneri e di conseguenza squalificato.

Smaltite le fatiche per il primo impegno in Champions contro l' , la Vecchia Signora cercherà una vittoria interna per rilanciarsi nelle zone alte della classifica e sfruttare un'eventuale passo falso dell' , mentre gli scaligeri proveranno a conquistare punti pesanti in trasferta in chiave salvezza.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-VERONA

La partita Juventus-Verona si giocherà il pomeriggio di sabato 21 settembre 2019 alle ore 18.00 all'Allianz Stadium di .

DOVE VEDERE JUVENTUS-VERONA IN TV E STREAMING

L'anticipo Juventus-Verona sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati Sky potranno seguire la gara anche in diretta collegandosi alla piattaforma Sky Go con i loro pc, tablet e smartphone. La partita sarà visibile infine anche su Now Tv, il servizio di streaming on demand di Sky.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-VERONA

Tante assenze per Sarri, che dovrà anche gestire le energie dei suoi giocatori visto l'impegno infrasettimanale in Champions con l'Atletico Madrid. Out oltre a Chiellini e Perin anche Douglas Costa e De Sciglio. La difesa dovrebbe vedere ancora una volta Danilo e Alex Sandro terzini, con Bonucci e De Ligt in mezzo, ma non è da escludere l'impiego di uno fra Demiral e Rugani. Turnover a centrocampo: spazio ad Emre Can e probabilmente a Rabiot. In attacco con Bernardeschi e Cristiano Ronaldo potrebbe trovare spazio l'argentino Dybala. Possibile turno di riposto per Higuain.

Qualche assenza anche per Juric: ancora k.o. Bocchetti, Crescenzi, Badu e Bessa, mentre Stepinski è squalificato dopo il cartellino rosso contro il Milan. Davanti potrebbe scattare l'ora di Tutino, favorito su Pazzini e Di Carmine, con Zaccagni e Verre sulla trequarti a supporto. A centrocampo la regia sarà affidata al portoghese Miguel Veloso, che avrà al suo fianco un mastino come Amrabat. Sulle fasce agiranno Faraoni a destra e Lazovic a sinistra. Con Silvestri fra i pali, sarà tutto invariato nella linea difensiva che ha fatto molto bene con il Milan: anche a Torino giocheranno dal 1' Rrahmani, Kumbulla e Gunter.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Tutino.