Dove vedere Juventus-Verona in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La Juventus per riprendere la marcia Champions dopo il pareggio contro il Milan a San Siro, il Verona per provare a rimandare una retrocessione ormai davvero a un passo.

Tra i match della 35^ giornata di Serie A c’è anche la sfida dell’Allianz Stadium tra la squadra di Spalletti e quella allenata da Sammarco. I bianconeri, ricordiamo, sono quarti in classifica; il Verona invece è penultimo.

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Come guardare Juventus-Verona in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita di Serie A tra Juventus e Verona sarà visibile sia su DAZN che su Sky. Gli abbonati DAZN potranno seguire il match in diretta su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per gli abbonati Sky invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 251) e Sky Sport 4K. Gli abbonati Sky potranno invece seguire la gara in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go. La partita sarà visibile in streaming su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto 'Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN

Juventus-Verona: ora di inizio

Serie A - Serie A Allianz Stadium

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La gara tra Juventus e Verona, valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026, si gioca domenica 3 maggio 2026 all'Allianz Stadium di Torino. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 18.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Juventus - Hellas Verona Probabile formazione Panchina Allenatore L. Spalletti Probabile formazione Panchina Allenatore P. Sammarco

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Boga; David. All. Spalletti

VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Bowie, Suslov. All. Sammarcoi

Forma

Dopo tre vittorie consecutive in campionato che hanno riportato la squadra di Spalletti al quarto posto, i bianconeri hanno rallentato la loro corsa pareggiando a San Siro contro il Milan per 0-0.

Il Verona invece nell’ultimo turno ha pareggiato lo scontro diretto contro il Lecce, interrompendo una lunga striscia di ko consecutivi. Un punto che però è valso poco ai fini della classifica.

Partite tra le due squadre

Sono 90 le partite ufficiali che si sono disputate tra Juventus e Verona e il bilancio è nettamente a favore dei bianconeri, che anno vinto in 53 occasioni; 22 i pareggi, 15 invece i successi dei gialloblù.

Classifica

Il Cagliari si presenta al match da quarto in classifica con 64 punti, mentre il Verona è penultimo con 19 punti.