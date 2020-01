Dove vedere Juventus-Udinese in tv e streaming

La Juventus sfida l'Udinese negli ottavi di finale di Coppa Italia: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La di Maurizio Sarri chiede strada all' di Luca Gotti, avversaria della Vecchia Signora negli ottavi di finale di Coppa . I piemontesi fanno in questa gara il loro esordio stagionale nella competizione, mentre i friulani hanno conquistato il diritto di affrontare i Campioni d'Italia eliminando prima il Südtirol nel Terzo turno (3-1), quindi il (4-0) nel Quarto turno.

La vincente del confronto dell'Allianz Stadium sfiderà poi la vincente di - nei quarti di finale del torneo. La Vecchia Signora ha affrontato 3 volte i friulani in nella sua storia, con un bilancio di 2 pareggi e una vittoria nell'ultima gara del 3 settembre 1991, con un 3-0 targato Marocchi, Roberto Baggio e Casiraghi.

La Juventus guida l'albo d'oro del trofeo con 13 vittorie complessive, l'ultima delle quali nella scorsa stagione, mentre l'Udinese è stata finalista nella primissima edizione del 1922, perdendo poi la finale contro il Vado dopo i tempi supplementari (1-0). Rolando Mandragora è il miglior marcatore dell'Udinese nel torneo a quota 3 reti.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-UDINESE

Juventus-Udinese si giocherà la sera di mercoledì 15 gennaio 2020 nel palcoscenico dell'Allianz Stadium di . Il fischio d'inizio della gara è previsto per le ore 20.45.

DOVE VEDERE JUVENTUS-UDINESE IN TV E STREAMING

La sfida Juventus-Udinese sarà trasmessa in esclusiva in chiaro dalla Rai, che detiene i diritti della Coppa Italia, su Rai Uno, su Rai Uno (canali 1 e 501 HD del digitale terrestre). Tifosi e appassionati potranno seguire la gara in chiaro anche in diretta mediante Rai Play, la piattaforma del servizio pubblico.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-UDINESE

Sarri dovrebbe far ampio ricorso al turnover, dando spazio a chi ha giocato di meno nella rosa bianconera. In attacco dovrebbe comunque esserci Cristiano Ronaldo, che sarà probabilmente affiancato da Higuain e Douglas Costa. A centrocampo dovrebbe rivedersi Bentancur, ancora squalificato in campionato. Ai lati dell'uruguayano potrebbero esserci Emre Can e Bernardeschi, provato nel nuovo ruolo di mezzala. In difesa sulle due fasce spazio a Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra, mentre De Ligt e Rugani dovrebbero essere i due centrali. In porta Buffon rileverà Szczesny. Dopo il grave infortunio di Demira, si ferma anche De Sciglio.

Anche Gotti darà un po' di spazio alle seconde linee. In porta dovrebbe esserci sempre Musso. Davanti a lui una linea a tre con De Maio, Troost-Ekong e Nuytinck. In mediana spazio a Ter Avest a destra, con Sema confermato sulla corsia mancina. In regia Jajalo farà rifiatare Mandragora, mentre De Paul e Barak dovrebbero essere le due mezzali. In attacco dentro Nestorovski, affiancato probabilmente da Pussetto.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Bentancur, Bernardeschi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo.

UDINESE(3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, De Paul, Jajalo, Barak, Sema; Pussetto, Nestorovski.