Dove vedere Juventus-Roma in tv e streaming

La Juventus sfida la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La di Maurizio Sarri, capolista in , sfida la di Paulo Fonseca nei quarti di finale di Coppa . Piemontesi e capitolini si giocano in gara secca la qualificazione in semifinale, dove la vincente affronterà la vincente del quarto di finale fra e .

Entrambe le formazioni hanno fatto il loro ingresso nel torneo agli ottavi: la Vecchia Signora si è qualificata travolgendo 4-0 in casa l' , mentre la Lupa ha eliminato con un netto 2-0 il al Tardini.

Nei 16 precedenti in il bilancio è in assoluto equilibrio con 7 successi per parte e 2 pareggi. In 7 occasioni Juventus e Roma si sono incrociate proprio nei quarti di finale del torneo: 3 volte hanno passato il turno i bianconeri e 4 volte i giallorossi, inclusa quella più recente nel 2014.

La 'Joya' Paulo Dybal è il miglior marcatore della Juventus nel torneo con 2 reti realizzate, con lo stesso bottino di goal Lorenzo Pellegrini è il giocatore più prolifico della squadra giallorossa. La Vecchia Signora è inoltre una delle vittime preferite di Nikola Kalinic nella sua avventura italiana: il croato ha segnato 3 goal in tutte le competizioni ai bianconeri, e solo con e (4 reti) ha fatto meglio.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-ROMA

Juventus-Roma si giocherà la sera di mercoledì 22 gennaio 2020 nella cornice dell'Allianz Stadium di Torino. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE JUVENTUS-ROMA IN TV E STREAMING

La sfida Juventus-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta in chiaro dalla Rai, che detiene i diritti della Coppa Italia, su Rai Uno. Tifosi e appassionati potranno seguire la partita anche in diretta in chiaro mediante Rai Play, la piattaforma della televisione pubblica, sia sul proprio pc o notebook, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'app gratuita per sistemi iOS e Android.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-ROMA

Sarri dovrebbe operare un discreto turnover. Fra i pali ci sarà Buffon. Al centro della difesa, accanto a Bonucci, è possibile che De Ligt venga lasciato a riposo in favore di Rugani. A destra Cuadrado è febbricitante, ma dovrebbe stringere i denti visto che sulle corsie esterne già è difficile la presenza dal 1' di Alex Sandro, vittima di una contusione al costato nella gara di campionato contro il Parma. Se il brasiliano non dovesse farcela, spazio al suo posto a Danilo a sinistra, dato che De Sciglio è ai box per infortunio. A centrocampo Bentancur sicuro titolare dopo la lunga squalifica in campionato, in una linea che potrebbe essere completata da Bernardeschi - nuovamente mezzala - e Matuidi. Davanti toccherà a Higuain affiancare Cristiano Ronaldo, con Dybala inizialmente in panchina a favore di Douglas Costa.

Fonseca dovrebbe affidarsi alla sua miglior formazione per provare a raggiungere le semifinali ma dovrà fare a meno dello squalificato Dzeko. Il centravanti sarà dunque Kalinic, con Under, Lorenzo Pellegrini e Kluivert confermati sulla trequarti. In mediana Cristante è favorito su Veretout per fare coppia con Diawara. In porta ci sarà il portiere titolare Pau López, con difesa a quattro che vedrà Florenzi e Kolarov terzini e Mancini e Smalling comporre la coppia centrale.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bernardeschi, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa; Higuain, Cristiano Ronaldo.

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Under, Lo. Pellegrini, Kluivert; Kalinic.