Dove vedere Juventus-Nizza in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Juventus-Nizza è trasmessa in diretta in Italia. Di seguito trovi i canali TV e le piattaforme streaming su cui seguire la partita in diretta.
Come vedere Juventus-Nizza con una VPN
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Juventus-Nizza: venerdì 31 luglio ore 18
La Juventus torna in campo per un'amichevole estiva contro il Nizza, con i bianconeri che proseguono la preparazione in vista della nuova stagione di Serie A sotto la guida di Luciano Spalletti.
La Vecchia Signora arriva a questo appuntamento dopo un'estate segnata da movimenti importanti sul mercato. Il tecnico Spalletti ha già espresso interesse pubblico per diversi profili, tra cui il portiere Emiliano Martinez, mentre il club continua a lavorare su più fronti per rafforzare la rosa.
Tra i nomi accostati alla Juventus nelle ultime settimane figura anche Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United, che avrebbe dato il via libera a un trasferimento a Torino. Il club punta a un profondo rinnovamento del reparto offensivo in vista della prossima stagione.
Il Nizza si presenta a questa sfida dopo un avvio di preparazione estiva convincente. I francesi hanno collezionato due vittorie consecutive nelle prime due uscite, segnando sette gol senza subirne.
Per entrambe le squadre si tratta di un banco di prova utile per affinare i meccanismi tattici prima dell'inizio dei rispettivi campionati. Non sono in palio punti, ma la qualità del gioco espresso darà indicazioni importanti ai rispettivi allenatori.
Di seguito tutte le informazioni su dove seguire Juventus-Nizza in diretta TV e in streaming.
Stato di forma
La Juventus arriva a questa amichevole con un bilancio recente di una vittorie e un pareggio nelle ultime due partite. L'ultima uscita risale al 25 luglio, con un successo per 1-0 contro lo Standard Liegi mentre in precedenza, i bianconeri avevano pareggiato 0-0 con il Basilea nella prima uscita stagionale.
Il Nizza presenta un ruolino di marcia più brillante, con due vittorie nelle prime due uscite stagionali. I rossoneri hanno battuto il Marsiglia 3-0 il 25 luglio e si erano già imposti 4-0 sul Nimes una settimana prima.
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Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.
Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV
- Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.
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