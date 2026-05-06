Dove vedere Juventus Next Gen-Pianese in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Sfida tutta bianconera nel secondo turno dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi. Al Moccagatta si affronteranno la Juventus Next Gen e la Pianese.
La squadra di Brambilla arriva alla gara dopo aver eliminato nel primo turno la Vis Pesaro, non senza fatica.
Di contro, invece, i toscani dell’ex Birindelli, capaci di fermare la corsa della Ternana di Fazio domenica sera a Piancastagnaio.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Juventus Next Gen-Pianese in diretta? Canale TV e diretta streaming
Juventus Next Gen-Pianese verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 253.
Sarà possibile seguire Juventus Next Gen-Pianese anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
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Juventus Next Gen-Pianese: ora di inizio
La gara fra Juventus Next Gen e Pianese, valida per il secondo turno dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà mercoledì 6 maggio, allo stadio Moccagatta di Alessandria, con fischio d’inizio ore 20:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Juventus Next Gen
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Savio, Scaglia F., Gil Puche; Deme, Macca, Faticanti, Puczka; Anghelè, Licina; Guerra. All. Brambilla
Probabile formazione Pianese
PIANESE (3-5-2): Filippis; Masetti, Gorelli, Amey; Coccia, Proietto, Tirelli, Bertini, Martey; Fabrizi, Ongaro. All. Birindelli