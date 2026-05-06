Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie C
team-logoJuventus Next Gen
team-logoPianese
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
GOAL

Dove vedere Juventus Next Gen-Pianese in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie C
Juventus Next Gen vs Pianese
Juventus Next Gen
Pianese

Come guardare la partita dei playoff di Serie C Sky Wi-FI tra Juventus Next Gen e Pianese: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Pubblicità

Sfida tutta bianconera nel secondo turno dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi. Al Moccagatta si affronteranno la Juventus Next Gen e la Pianese.

La squadra di Brambilla arriva alla gara dopo aver eliminato nel primo turno la Vis Pesaro, non senza fatica.

Di contro, invece, i toscani dell’ex Birindelli, capaci di fermare la corsa della Ternana di Fazio domenica sera a Piancastagnaio.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Juventus Next Gen-Pianese in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a SKY SportScopri le migliori offerte

Serie C
Juventus Next Gen crest
Juventus Next Gen
JNG
Pianese crest
Pianese
PNS

Juventus Next Gen-Pianese verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 253.

Sarà possibile seguire Juventus Next Gen-Pianese anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Juventus Next Gen-Pianese: ora di inizio

crest
Serie C - Promotion Playoff

La gara fra Juventus Next Gen e Pianese, valida per il secondo turno dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà mercoledì 6 maggio, allo stadio Moccagatta di Alessandria, con fischio d’inizio ore 20:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Juventus Next Gen

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Savio, Scaglia F., Gil Puche; Deme, Macca, Faticanti, Puczka; Anghelè, Licina; Guerra. All. Brambilla

Probabile formazione Pianese

PIANESE (3-5-2): Filippis; Masetti, Gorelli, Amey; Coccia, Proietto, Tirelli, Bertini, Martey; Fabrizi, Ongaro. All. Birindelli

Forma

JNG
-Forma

Goal segnato (subito)
7/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

PNS
-Forma

Goal segnato (subito)
5/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

JNG

Ultime 4 partite

PNS

2

Vittorie

2

Pareggi

0

Vittorie

2

Goal segnati

0
Partite con più di 2,5 gol
0/4
Entrambe le squadre a segno
0/4
Pubblicità