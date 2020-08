Dove vedere Juventus-Lione in tv e streaming

Ritorno degli ottavi di Champions League tra Juventus e Lione: dalle formazioni alle info sulla diretta tv e streaming dell'incontro.

Archiviata la con il nono Scudetto consecutivo, la può concentrarsi a pieno titolo sull'assalto alla con l'ostacolo da superare nel ritorno degli ottavi di finale.

I bianconeri dovranno ribaltare lo 0-1 dell'andata in , frutto della rete di Tousart che stavolta non ci sarà, essendo ormai un giocatore dell' che non ha voluto sentire ragioni in merito ad una permanenza prolungata di qualche settimana al Lione.

Ronaldo e compagni giocheranno nel loro stadio che però sarà privo di tifosi: l'emergenza Coronavirus non è ancora passata del tutto e l'UEFA ha rimandato la decisione di riaprire, almeno parzialmente, gli impianti a data da destinarsi.

La Juventus dovrà prestare attenzione in fase difensiva: con un goal del Lione, infatti, le reti da segnare per passare ai quarti diventerebbero tre. Un dato preoccupante sono i 43 goal subiti in campionato, sette in più dell' che può vantare la miglior difesa del torneo.

La vincente affronterà una tra e ai quarti di finale, con gli inglesi nettamente favoriti per l'approdo alla Final Eight (che si terrà in ) in virtù del successo esterno maturato al 'Bernabeu' nel primo match.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-LIONE

La sfida tra Juventus e Lione si giocherà venerdì 7 agosto 2020 all'Allianz Stadium di , calcio d'inizio previsto per le ore 21.

DOVE VEDERE JUVENTUS-LIONE IN TV E STREAMING

Juventus-Lione sarà trasmessa in da Sky sui canali Sky Sport (numero 252 del satellite) e Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 o 482 del digitale terrestre). La gara sarà visibile anche in chiaro su Canale 5 con telecronaca di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Aldo Serena.

Gli abbonati Sky potranno godere della visione in attraverso il servizio Sky Go mentre, in modo del tutto gratuito, sarà possibile seguire la diretta di Canale 5 su Mediaset Play.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-LIONE

Sarri con il dubbio Dybala: l'argentino è tornato ad allenarsi svolgendo la parte atletica ma solo nei prossimi giorni sapremo se potrà giocare quantomeno uno spezzone di match o partire addirittura dal primo minuto. Nel tridente con Higuain e Ronaldo dovrebbe esserci, dunque, Bernardeschi. Pjanic in cabina di regia con Bentancur e Rabiot fidi scudieri. Difesa quasi obbligata: Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce, De Ligt stringerà i denti nonostante il problema alla spalla e agirà in coppia con Bonucci davanti alla porta di Szczesny.

Garcia potrà contare sul rientrante Depay, schierato da titolare anche nella sfortunata finale di Coupe de la Ligue: olandese in tandem con Dembélé davanti. In mediana occhio all'estro di Aouar, gioiellino seguito proprio dalla Juventus in ottica mercato.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo.

LIONE (3-5-2): Lopes; Marçal, Denayer, Marcelo; Dubois, Aouar, Guimarães, Caqueret, Cornet; Dembélé, Depay.