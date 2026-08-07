Dove vedere Juventus-Inter in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Come vedere Juventus-Inter con una VPN

Juventus-Inter è trasmessa in diretta streaming su DAZN e su Sky, senza costi aggiuntivi per chi è già abbonato. In modalità pay per view su OneFootball e sulla piattaforma DAZN per i non abbonati. Inoltre, in Italia, il match sarà visibile gratuitamente sul sito ufficiale dell'Inter e sull'app del club, previa registrazione. Anche la Juventus trasmetterà l'incontro gratuitamente su Juventus.com e sull'app ufficiale, sempre previa registrazione e sempre solo per chi è geo-localizzato in Italia.

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Juventus-Inter: sabato 8 agosto ore 13

Sabato 8 agosto alle ore 13:00 italiane, l'Inter e la Juventus si sfideranno a Perth nell'ultimo appuntamento del loro tour australiano. Dopo aver affrontato rispettivamente Milan e Chelsea, nerazzurri e bianconeri si ritrovano per un Derby d'Italia in versione estiva, uno degli ultimi test di prestigio prima dell'avvio della stagione ufficiale. La Juventus arriva alla sfida dopo il successo contro il Chelsea, un risultato che ha confermato i progressi della squadra di Luciano Spalletti nel percorso di avvicinamento al campionato. L'Inter, invece, è reduce dal derby contro il Milan, una prova utile a Cristian Chivu per valutare la condizione del gruppo e raccogliere ulteriori indicazioni in vista dell'inizio della nuova stagione.

Al di là del risultato, Juventus-Inter offrirà indicazioni importanti sulle condizioni fisiche delle due squadre e sulle scelte tattiche in vista dell'inizio del nuovo campionato.

Di seguito le informazioni su come vedere Juvenus-Inter.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

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Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





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