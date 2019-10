Dove vedere Juventus-Genoa in tv e streaming

La Juventus sfida il Genoa nella 10ª giornata infrasettimanale di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La capolista di Maurizio Sarri ospita il di Thiago Motta nella 10ª giornata infrasettimanale di . I bianconeri comandano la classifica con 23 punti, frutto di 7 vittorie e 2 pareggi, i liguri sono risaliti al 16° posto assieme al con 8 punti e un cammino di 2 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte.

Fra i bianconeri e i rossoblù sono 52 i precedenti in casa della Vecchia Signora in Serie A: netto il predominio dei piemontesi con 40 successi, 10 pareggi e 2 sole affermazioni del Grifone. Madama è reduce dal pareggio a Lecce, che ha posto fine ad una striscia vincente di 5 successi consecutivi, i liguri hanno collezionato 3 sconfitte e un successo nella prima gara con il nuovo tecnico nelle ultime 4 giornate.

Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo con 4 reti è il miglior marcatore della Juventus, mentre con lo stesso numero di goal Christian Kouamé è il bomber del Genoa. Fra tutte le squadre dell'attuale Serie A, la Juventus è quella contro cui il macedone Goran Pandev ha partecipato a più goal, 9, con 6 goal e 3 assist.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-GENOA

Juventus-Genoa si giocherà mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 21.00 nella cornice dell'Allianz Stadium di .

DOVE VEDERE JUVENTUS-GENOA IN TV E STREAMING

La sfida Juventus-Genoa sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati all'emittente satellitare potranno seguire la gara anche in diretta attraverso Sky Go: su pc e notebook collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, su dispositivi mobili quali tablet e smartphone scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android.

C'è inoltre l'alternativa Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di seguire il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-GENOA

L'infortunio di Pjanic costringe Sarri ad affidarsi a Bentancur in regia. L'uruguyano sarà affiancato da Khedira e Matuidi (favorito su Rabiot) nel centrocampo a tre. Davanti sulla trequarti agirà Bernardeschi, mentre in attacco Dybala potrebbe spuntarla su Higuain, non al meglio per la ferita alla testa riportata contro il Lecce, come partner di Cristiano Ronaldo, che si rivedrà dal 1' dopo il turno di riposo. Fra i pali Buffon si candida a rilevare Szczesny, mentre al centro della difesa potrebbe finalmente toccare a Rugani. Cuadrado e Alex Sandro sono favoriti sulle due fasce su Danilo e De Sciglio.

Thiago Motta, dopo il debutto vincente contro il , cerca conferme contro i campioni d' . Il modulo potrebbe essere il 4-3-1-2, con Pinamonti terminale offensivo assieme a Kouamé e Pandev sulla trequarti. Attenzione però ad Agudelo, che scalpita e potrebbe trovar spazio. In mediana Schöne affiancherà Radovanovic e Lerager. Fra i pali agirà Radu, davanti a lui Ghiglione potrebbe essere confermato come terzino, con Romero e Cristian Zapata centrali e Barreca (in ballottaggio con Ankersen) a sinistra.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo.

GENOA (4-3-1-2): I. Radu; Ghiglione, Romero, C. Zapata, Barreca; Schöne, Radovanovic, Lerager; Pandev; Kouamé, Pinamonti.