Dove vedere Juventus-Frosinone in tv e streaming

La Juventus capolista della Serie A ospita allo Stadium il Frosinone nella 24ª giornata: dove vedere la partita in tv e streaming.

La sfida fra la Juventus di Massimiliano Allegri, capolista della Serie A, e il Frosinone di Marco Baroni, apre la 24ª giornata del massimo campionato italiano. La Vecchia Signora ha finora dominato il torneo ed è tutt'ora imbattuta, con 63 punti e un cammino di 20 vittorie e 3 pareggi, i ciociari sono penultimi in classifica con 16 punti, frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il capocannoniere bianconero e della Serie A con un bottino di 18 goal in 23 partite, di contro la punta Camillo Ciano è il giocatore più prolifico dei giallazzurri con 6 reti realizzate in 20 gare giocate. Di 2 vittorie e un pareggio il cammino della Juventus nelle ultime 3 giornate, mentre il Frosinone ha ottenuto 2 vittorie e una sconfitta negli ultimi 3 match.

JUVENTUS-FROSINONE DIRETTA TV E STREAMING

Sky trasmetterà in diretta e in esclusiva la partita Juventus-Frosinone. Il match andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre), e Sky Sport (251 del satellite). Attraverso Sky Go sarà anche possibile seguire la gara in streaming su pc, tablet e smartphone.

JUVENTUS-FROSINONE DATA E ORA

Juventus-Frosinone si giocherà nella cornice dell'Allianz Stadium di Torino venerdì 15 febbraio 2019. Fischio d'inizio alle ore 20.30.