Dove vedere Juventus-Cremonese in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Amichevoli dei club - Game Week 1 2 ott 2026 - 06:30

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Come vedere Juventus-Cremonese con una VPN

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Juventus-Cremonese: venerdì 2 ottobre ore 12:30

La Juventus ospita la Cremonese in un'amichevole, con Luciano Spalletti che usa la sosta per le nazionali per mettere minuti nelle gambe dei giocatori rimasti a Torino.

I bianconeri arrivano all'appuntamento con un buon momento alle spalle: l'ultima uscita in Serie A è stata una vittoria per 2-0 contro l'Atalanta, risultato che ha confermato la solidità della squadra nelle settimane recenti.

In difesa, Jhon Lucumí si è ormai consolidato come titolare al fianco di Bremer, avendo scalzato Lloyd Kelly dall'undici base dopo il suo arrivo dal Bologna. Kelly resta a disposizione di Spalletti, ma il colombiano è diventato la prima scelta del tecnico.

Tra i giocatori da monitorare c'è Edon Zhegrova, che ha totalizzato 2 gol e un assist nelle prime quattro partite di campionato. L'esterno ha dichiarato il suo attaccamento al club, affermando di essere rimasto alla Juventus perché ama la squadra.

Sul fronte portieri, Norberto Neto ha completato le visite mediche e ha firmato il contratto che lo lega alla Juventus fino al 30 giugno 2027, prendendo il posto di Kamil Grabara come vice di Vicario dopo il grave infortunio al legamento crociato del polacco.

La Cremonese si presenta a questa sfida dopo un percorso recente in Serie B, con un pareggio per 0-0 contro la Virtus Entella e un 2-2 col Cesena. I grigiorossi hanno però mostrato buone cose in amichevole, battendo il Monza 3-2 la settimana scorsa.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Juventus-Cremonese in diretta TV e live streaming.

Stato di forma

La Juventus ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali, per un bilancio complessivo positivo. L'ultimo risultato è stato il 2-0 sull'Atalanta in Serie A, mentre in Europa League i bianconeri hanno travolto il NEC Nijmegen per 5-0. L'unica sconfitta nel periodo è arrivata contro il Sassuolo per 3-2 in campionato.

La Cremonese ha ottenuto tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente in campionato è il pareggio 0-0 in Serie B contro la Virtus Entella, mentre in amichevole i grigiorossi hanno battuto il Monza 3-2.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 12 gennaio 2026, quando la Juventus si impose per 5-0 in casa in Serie A. Prima di quella sfida, il 1° novembre 2025, la Cremonese aveva ospitato la Juventus perdendo per 1-2. Nei quattro precedenti disponibili in Serie A, la Juventus ha vinto tre volte senza mai perdere, con la Cremonese che non è riuscita a imporsi in nessuna delle sfide considerate.





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