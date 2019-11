Dove vedere Juventus-Atletico Madrid in tv e streaming

La Juventus, già qualificata, si gioca il primo posto contro l'Atletico Madrid: tutte le informazioni su dove seguire il match in tv e streaming.

La , già qualificata matematicamente agli ottavi di , ospita l' nella quinta giornata del Gruppo D per blindare il primo posto.

Alla squadra di Sarri, reduce dalla sofferta vittoria ottenuta a Bergamo in campionato, basterà pareggiare 0-0 o 1-1 per avere la certezza di chiudere il girone davanti all'Atletico Madrid. In caso di pareggio da 2-2 in su o sconfitta, invece, bisognerà attendere l'ultima giornata.

La Juventus infatti attualmente è prima con 10 punti dopo 4 partite, l'Atletico insegue a quota 7 con Mosca e fermi a 3 punti.

All'andata la Juventus giocò una delle sue migliori partite di questa stagione ma, dopo essere andata avanti di due goal, si fece raggiungere proprio allo scadere pareggiando 2-2.

Nella scorsa stagione la Juventus di Allegri travolse l'Atletico Madrid allo 'Stadium' grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo e eliminò i Colchoneros agli ottavi. Gli spagnoli, nei due precedenti giocati allo 'Stadium', non hanno mai vinto: l'altra gara nella fase a gironi dell'edizione 2014/15 terminò 0-0.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-ATLETICO MADRID

Juventus-Atletico Madrid si gioca martedì 26 novembre 2019 all'Allianz Stadium di . Il fischio d'inizio è fissato per le ore 21.

DOVE VEDERE JUVENTUS-ATLETICO MADRID IN TV E STREAMING

Juventus-Atletico Madrid verrà trasmessa, come sempre, da Sky su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite). La gara tra Juventus e Atletico Madrid inoltre sarà visibile anche in chiaro su Canale 5.

Per gli abbonati a Sky è possibile seguire la partita Juventus-Atletico Madrid anche in diretta su pc, tablet o smparthpone tramite Sky Go. Mediaset invece trasmetterà la gara in streaming per tutti sul sito Sportmediaset.it

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-ATLETICO MADRID

Sarri aspetta di sapere se potrà contare su De Ligt e Bernardeschi, mentre dovrebbero essere sicuramente out Alex Sandro e Rabiot. Qualora il centrale olandese non ce la faccia, spazio in difesa a Demiral (favorito su Rugani) al fianco di Bonucci, con Danilo e De Sciglio terzini.

Centrocampo titolare con Khedira e Matuidi ai lati dell'inamovibile Pjanic, mentre sulla trequarti sale la candidatura di Ramsey. Il grande dubbio è sul partner che affiancherà il recuperato Ronaldo in attacco: è ballottaggio stretto tra Dybala e Higuain, entrambi caldissimi.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Lodi, Hermoso, Felipe, Trippier; Lemar, Hector Herrera, Koke, Joao Felix; Morata, Correa.