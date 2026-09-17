Dove vedere Juve Stabia-Cesena in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Serie B - Game Week 5 18 set 2026 - 14:30 Stadio Romeo Menti, Stabia

Juve Stabia-Cesena sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Juve Stabia-Cesena: venerdì 18 settembre ore 20.30

Juve Stabia e Cesena si affrontano allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia in una sfida di Serie B che mette di fronte due squadre con obiettivi di classifica ben distinti in questo avvio di stagione.

I padroni di casa guidati da Pietro De Giorgio arrivano a questo appuntamento in una fase delicata: una sola vittoria nelle prime quattro giornate del torneo con la squadra campana che quindi ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica.

Il Cesena di Alessandro Diamanti si presenta invece con maggiore solidità. I romagnoli non hanno ancora perso, pareggiando tre delle prime quattro giornate in campionato, con un gioco che ha mostrato continuità nelle ultime settimane.

Lo scontro diretto tra queste due formazioni ha sempre prodotto partite equilibrate, con margini ristretti e poche reti di scarto. Il Romeo Menti, tuttavia, è un campo che la Juve Stabia conosce bene e che può rappresentare un vantaggio non trascurabile.

Il Cesena vorrà confermare il buon momento anche lontano da casa, mentre i gialloblù stabiesi cercheranno i tre punti davanti al proprio pubblico per rilanciarsi in classifica.

Per sapere dove seguire la partita in diretta TV e in live streaming, ecco tutte le informazioni necessarie.

Stato di forma

La Juve Stabia arriva a questa partita con un ruolino di marcia recente che conta una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro il Vicenza in Serie B, mentre la vittoria più significativa resta il successo esterno per 1-2 contro la Sampdoria. Il risultato più pesante nelle ultime cinque uscite è la sconfitta per 4-1 contro il Frosinone in Coppa Italia.

Il Cesena presenta un cammino recente più equilibrato: una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. I bianconeri hanno pareggiato per 2-2 contro la Cremonese nell'ultimo turno di Serie B mentre la sconfitta per 3-0 contro il Sassuolo in Coppa Italia rappresenta l'unico passo falso netto del recente percorso.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2026, con la Juve Stabia che si impose per 2-0 in casa in Serie B. Considerando le cinque sfide più recenti in tutte le competizioni, la Juve Stabia ha ottenuto due vittorie, il Cesena una, con due pareggi: un bilancio sostanzialmente equilibrato tra le due formazioni.

Classifica













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