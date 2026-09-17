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Serie B
team-logoJuve Stabia
Stadio Romeo Menti, Stabia
team-logoCesena
Guarda su DAZNGuarda su LaB Channel
Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Juve Stabia-Cesena in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Dove vedere la partita di Serie B tra Juve Stabia e Cesena: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie B - Game Week 5
Stadio Romeo Menti, Stabia

Juve Stabia-Cesena sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Come vedere Juve Stabia-Cesena con una VPN

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Juve Stabia-Cesena: venerdì 18 settembre ore 20.30

Juve Stabia e Cesena si affrontano allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia in una sfida di Serie B che mette di fronte due squadre con obiettivi di classifica ben distinti in questo avvio di stagione.

I padroni di casa guidati da Pietro De Giorgio arrivano a questo appuntamento in una fase delicata: una sola vittoria nelle prime quattro giornate del torneo con la squadra campana che quindi ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica.

Il Cesena di Alessandro Diamanti si presenta invece con maggiore solidità. I romagnoli non hanno ancora perso, pareggiando tre delle prime quattro giornate in campionato, con un gioco che ha mostrato continuità nelle ultime settimane.

Lo scontro diretto tra queste due formazioni ha sempre prodotto partite equilibrate, con margini ristretti e poche reti di scarto. Il Romeo Menti, tuttavia, è un campo che la Juve Stabia conosce bene e che può rappresentare un vantaggio non trascurabile.

Il Cesena vorrà confermare il buon momento anche lontano da casa, mentre i gialloblù stabiesi cercheranno i tre punti davanti al proprio pubblico per rilanciarsi in classifica.

Per sapere dove seguire la partita in diretta TV e in live streaming, ecco tutte le informazioni necessarie.

Stato di forma

JUV

JUV - Forma

FRC
S4-1
PAL
S1-0
SAM
V1-2
PIS
S0-3
LRV
D1-1
Gol segnato (subito)
4/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
CES

CES - Forma

SAS
S3-0
SAM
D1-1
VEN
V1-2
MAN
D1-1
CRE
D2-2
Gol segnato (subito)
6/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

La Juve Stabia arriva a questa partita con un ruolino di marcia recente che conta una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro il Vicenza in Serie B, mentre la vittoria più significativa resta il successo esterno per 1-2 contro la Sampdoria. Il risultato più pesante nelle ultime cinque uscite è la sconfitta per 4-1 contro il Frosinone in Coppa Italia.

Il Cesena presenta un cammino recente più equilibrato: una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. I bianconeri hanno pareggiato per 2-2 contro la Cremonese nell'ultimo turno di Serie B mentre la sconfitta per 3-0 contro il Sassuolo in Coppa Italia rappresenta l'unico passo falso netto del recente percorso.

Precedenti

Testa a testa

Juve StabiaPareggioCesena
3
2
0
Serie B
Juve Stabia badge
Juve Stabia
JUV
2
Cesena badge
Cesena
CES
0
FIN
Serie B
Cesena badge
Cesena
CES
1
Juve Stabia badge
Juve Stabia
JUV
1
FIN
Serie B
Cesena badge
Cesena
CES
1
Juve Stabia badge
Juve Stabia
JUV
2
FIN
Serie B
Juve Stabia badge
Juve Stabia
JUV
1
Cesena badge
Cesena
CES
0
FIN
Serie C
Cesena badge
Cesena
CES
2
Juve Stabia badge
Juve Stabia
JUV
2
FIN
8Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2026, con la Juve Stabia che si impose per 2-0 in casa in Serie B. Considerando le cinque sfide più recenti in tutte le competizioni, la Juve Stabia ha ottenuto due vittorie, il Cesena una, con due pareggi: un bilancio sostanzialmente equilibrato tra le due formazioni.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MantovaMantovaMAN
431083+510
V
D
V
V
2
PalermoPalermoPAL
431084+410
D
V
V
V
3
SudtirolSudtirolSUD
422052+38
D
V
D
V
4
AvellinoAvellinoAVE
421163+37
D
V
V
S
5
ModenaModenaMOD
421163+37
D
S
V
V
6
Ascoli Calcio 1898 FCAscoli Calcio 1898 FCASC
421143+17
S
V
D
V
7
Calcio PadovaCalcio PadovaBSP
42114407
V
S
D
V
8
CesenaCesenaCES
413065+16
D
D
V
D
9
PisaPisaPIS
42026606
S
V
V
S
10
EmpoliEmpoliEMP
420234-16
S
V
S
V
11
S.S. ArezzoS.S. ArezzoARE
420259-46
V
S
S
V
12
LR VicenzaLR VicenzaLRV
412168-25
D
D
S
V
13
Hellas VeronaHellas VeronaVER
411286+24
S
V
D
S
14
Virtus EntellaVirtus EntellaVEN
411276+14
V
D
S
S
15
BeneventoBeneventoBEN
41125504
V
S
D
S
16
CremoneseCremoneseCRE
411257-24
D
V
S
S
17
CatanzaroCatanzaroCAT
410347-33
V
S
S
S
18
Juve StabiaJuve StabiaJUV
411236-32
D
S
V
S
19
CarrareseCarrareseCAR
401325-31
S
S
D
S
20
SampdoriaSampdoriaSAM
401338-51
S
S
S
D
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione




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