La partita tra Italia U17 e Spagna U17 è trasmessa in Italia su RaiPlay, la piattaforma streaming gratuita della RAI. La gara è disponibile anche su UEFA TV. Di seguito i dettagli per seguire il match in diretta.

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Italia U17-Spagna U17: data e orario

Italia U17 e Spagna U17 si affrontano nel Campionato Europeo U17, una sfida che mette di fronte due delle nazionali giovanili più competitive del continente.

Gli Azzurrini arrivano a questa partita dopo un percorso nel girone B che li ha visti chiudere al primo posto. Il cammino italiano ha incluso una vittoria convincente sulla Francia U17 per 1-0 e un netto 3-0 contro il Montenegro U17, prima del pareggio per 3-3 con la Danimarca U17 nell'ultima giornata della fase a gironi.

La Spagna U17, invece, si è qualificata come seconda del girone A. La Roja ha superato il Belgio U17 e l'Estonia U17, raccogliendo però una sconfitta per 2-3 contro la Croazia U17 nella gara più recente, un risultato che ha lasciato qualche interrogativo sulla solidità difensiva degli spagnoli.

Sul piano storico recente tra queste due selezioni, i precedenti sorridono alla Spagna, che ha vinto l'ultima sfida diretta nel Campionato Europeo U17 nel 2023. L'Italia vorrà ribaltare quel verdetto.

Per seguire la partita in diretta, di seguito trovi tutte le informazioni su dove vederla in TV e in live streaming.

Formazioni

Stato di forma

L'Italia U17 ha collezionato nelle ultime cinque gare un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Gli Azzurrini hanno segnato 11 gol e ne hanno subiti 9 in questo periodo, con la sconfitta per 2-1 contro la Romania U17 a rappresentare l'unico passo falso recente prima della fase finale. Il pareggio per 3-3 con la Danimarca U17 il 1° giugno è stata l'ultima uscita, con la squadra che ha mostrato sia capacità offensiva che qualche fragilità difensiva.

La Spagna U17 presenta nelle ultime cinque partite tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, con 8 gol segnati e 6 subiti. La vittoria per 1-4 sull'Estonia U17 è stata la prestazione più convincente, mentre la sconfitta per 2-3 contro la Croazia U17 il 31 maggio ha interrotto una striscia positiva. Il pareggio a reti inviolate con la Turchia U17 nelle qualificazioni completa un quadro di una squadra solida ma non impenetrabile.

Precedenti

L'ultimo precedente tra Italia U17 e Spagna U17 risale al 18 maggio 2023, nel Campionato Europeo U17, con la Spagna vincente per 2-1. Guardando agli ultimi cinque incontri ufficiali tra le due nazionali, tutti disputati nel Campionato Europeo U17, la Spagna conduce con tre vittorie contro una dell'Italia e un pareggio, con un computo totale di 12 gol segnati dagli spagnoli contro 8 degli italiani.

Classifica





Nel Campionato Europeo U17, l'Italia U17 ha chiuso al primo posto nel girone B, mentre la Spagna U17 ha terminato seconda nel girone A.





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