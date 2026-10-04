Dove vedere Italia-Turchia in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

UEFA Nations League A - Game Week 4 5 ott 2026 - 14:45 Stadio Renato Dell'Ara

Italia vs Turchia sarà trasmessa in diretta su Rai 1. È possibile seguire la partita anche in live streaming sulla piattaforma RaiPlay.

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Italia-Turchia: lunedì 5 ottobre ore 20:45

L'Italia ospita la Turchia al Stadio Renato Dall'Ara di Bologna in questa sfida valida per il Gruppo 1 della UEFA Nations League A. Gli Azzurri cercano continuità dopo un avvio di fase a gironi che ha già mostrato la loro qualità e la loro capacità di reagire.

Roberto Mancini guida una squadra che ha dimostrato maturità tattica nelle ultime uscite. Il pareggio per 1-1 contro la Francia e la netta vittoria per 4-1 sulla Turchia nel match d'andata hanno confermato che questa Italia sa come affrontare i momenti decisivi.

Alessandro Bastoni si è ritagliato un ruolo da protagonista in questa fase della competizione, trovando il gol in due partite consecutive. La sua capacità di incidere anche in fase offensiva rappresenta un valore aggiunto importante per gli Azzurri.

La Turchia di Vincenzo Montella arriva a Bologna in un momento delicato. La sconfitta per 3-0 contro il Belgio ha evidenziato le difficoltà di una squadra che fatica a reggere l'intensità delle migliori nazionali europee, con il tecnico italiano che ha difeso i suoi giocatori nonostante il risultato pesante.

Montella sa bene che piccoli errori a questo livello vengono puniti con estrema severità. La Turchia avrà bisogno di una prestazione di carattere per invertire un trend negativo che la vede ultima nel girone.

Per l'Italia è un'occasione per consolidare la propria posizione nel gruppo e avvicinarsi alla qualificazione alla fase successiva. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Roberto Mancini dovrebbe affidarsi a un undici che vede Gianluigi Donnarumma tra i pali, con una difesa composta da Alessandro Bastoni, Michael Kayode, Riccardo Calafiori e Giorgio Scalvini. A centrocampo spazio a Nicolo Barella, Sandro Tonali e Davide Frattesi, mentre in attacco il tridente dovrebbe essere formato da Francesco Pio Esposito, Sebastiano Esposito e Moise Kean. Al momento non si registrano indisponibili per infortuni o squalifiche.

Vincenzo Montella dovrebbe rispondere con Ugurcan Cakir in porta e una linea difensiva con Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci e Mehmet Zeki Celik. Kerem Akturkoglu e Bartug Elmaz con Ferdi Kadioglu e Ismail Yuksek a completare la linea di centrocampisti mentre Arda Guler e Oguz Aydin dovrebbero supportare Yilmaz davanti. Anche per la Turchia non risultano indisponibili al momento.

Stato di forma

L'Italia arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Gli Azzurri hanno pareggiato 1-1 contro la Francia nell'ultima giornata di Nations League, mentre in precedenza avevano battuto la Turchia 4-1 in trasferta. La sconfitta per 0-2 contro il Belgio rimane l'unica nota negativa del recente percorso.

La Turchia attraversa un momento difficile, con tre sconfitte consecutive in Nations League: 3-0 contro il Belgio, 4-1 contro l'Italia e 0-1 contro la Francia. L'unica vittoria nelle ultime cinque risale al Mondiale, quando i turchi hanno battuto gli USA per 3-2 nell'ultima gara dei gironi prima di uscire.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due nazionali risale allo scorso lunedì, 28 settembre, quando l'Italia si è imposta nettamente per 4-1 in Turchia nella fase a gironi di questa stessa Nations League. Guardando agli ultimi cinque precedenti, gli Azzurri hanno una netta supremazia sulla Turchia: tre vittorie italiane, un pareggio e nessuna affermazione turca. L'unico pareggio tra le due squadre nell'arco dei precedenti considerati risale a un'amichevole del novembre 2006, terminata 1-1.

Classifica

Grp. 1 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Francia FRA 3 2 1 0 3 1 +2 7 D V V 2 Belgio BEL 3 2 0 1 5 1 +4 6 V S V 3 Italia ITA 3 1 1 1 5 4 +1 4 D V S 4 Turchia TUR 3 0 0 3 1 8 -7 0 S S S Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione





Nel Gruppo 1 della UEFA Nations League A, l'Italia occupa attualmente la terza posizione, mentre la Turchia si trova in quarta e ultima piazza.





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