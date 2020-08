Dove vedere Italia-Bosnia in tv e streaming

L’Italia affronta la Bosnia in UEFA Nations League: le info sulle formazioni e su come guardare l'incontro in tv e streaming.

Inizia ufficialmente il cammino dell’ nell’edizione 2020-2021 della UEFA . La compagine Azzurra fa il suo esordio nel torneo affrontando la -Erzegovina.

Entrambe le compagini sono state inserite nel Gruppo 1 della Lega A insieme a ed e per entrambe si tratta del primo impegno in un 2020 fortemente condizionato dall’emergenza Coronavirus. L’Italia non scende in campo dallo scorso 18 novembre, ovvero da quando chiuse il suo percorso di qualificazione ai Campionati Europei con un netto 9-1 inflitto all’Armenia.

Quello che vedrà opposte le due rappresentative sarà la quarta sfida a livello di Nazionale maggiore. Il bilancio è attualmente favorevole all’Italia che si è imposta per due volte nel 2019 (qualificazioni a , 2-1 all’andata e 3-0 esterno al ritorno) e che ha perso il primo confronto che si è giocato nel novembre del 1996 per 2-1.

Altre squadre

L’Italia, nella prima edizione della UEFA Nations League, ha chiuso al secondo posto il suo girone alle spalle del che poi ha vinto la competizione. La Bosnia invece ha vinto il proprio gruppo nella Lega B.

Gli Azzurri, dopo la gara di debutto nel torneo, nel successivo incontro affronteranno l’Olanda il prossimo 7 settembre.

QUANDO SI GIOCA ITALIA-BOSNIA

Italia-Bosnia, sfida valida per la prima giornata della UEFA Nations League, si giocherà venerdì 4 settembre 2020 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il calcio d’inizio è programmato alle 20.45.

DOVE VEDERE ITALIA-BOSNIA IN TV E STREAMING

Come di consueto, a trasmettere tutte le partite che vedono protagoniste la Nazionale Azzurra sarà la Rai. Italia-Bosnia sarà quindi visibile in diretta e in chiaro su Rai 1.

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la gara in Tv, potranno vederla attraverso dispositivi come pc, tablet o smartphone in collegandosi su sito RaiPlay.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-BOSNIA

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Chiesa, Immobile, Insigne

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Civic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Besic, Sabanadzovic, Cimirot; Visca, Dzeko, Duljevic