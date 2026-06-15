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Come vedere Iraq-Norvegia con una VPN

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Iraq-Norvegia: data e orario

L'Iraq affronta la Norvegia al Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts, nella prima giornata del Gruppo I della Coppa del Mondo 2026. Per i Leoni della Mesopotamia si tratta di un ritorno al torneo più atteso da quasi quarant'anni, dopo l'unica precedente apparizione nel 1986.

Graham Arnold guida una selezione irachena che ha conquistato questa fase finale attraverso le qualificazioni asiatiche e i playoff intercontinentali, dimostrando carattere e compattezza nelle fasi decisive. La presenza di giovani talenti cresciuti nei campionati europei accanto a giocatori esperti rende questo Iraq una squadra difficile da affrontare.

Dall'altra parte c'è la Norvegia di Staale Solbakken, che torna a un grande torneo internazionale dopo oltre venticinque anni di assenza. Il ritorno è reso ancora più atteso dalla presenza di Erling Haaland, il centravanti del Manchester City che guida un attacco di livello mondiale.

Martin Ødegaard orchestra il gioco norvegese dal centrocampo, mentre Alexander Sørloth e Antonio Nusa offrono varie soluzioni offensive. La Norvegia ha costruito un'identità tattica precisa sotto Solbakken e arriva a questo Mondiale con ambizioni concrete di superare la fase a gironi.

L'Iraq e la Norvegia sanno già che ogni punto in questo girone I potrebbe rivelarsi decisivo. Per entrambe le nazionali, partire bene è una priorità assoluta.

Per sapere dove seguire la partita in TV e in streaming, continua a leggere.

Formazioni

L'allenatore dell'Iraq Graham Arnold dovrebbe schierare Ahmed Basil Fadhil in porta, con una difesa composta da Merchas Doski, Hussein Ali, Zaid Tahseen e Akam Hashem. A centrocampo spazio a Zaid Ismael, Amir Al-Ammari e Ibrahim Bayesh, mentre Ali Jasim e Marko Lawk Farji agiranno alle spalle di Ali Al Hamadi. Non risultano infortuni né squalifiche nel gruppo iracheno al momento della pubblicazione di questo articolo.

La Norvegia di Staale Solbakken si affida all'undici titolare con Ørjan Nyland tra i pali e una linea difensiva formata da David Møller Wolfe, Torbjørn Heggem, Kristoffer Ajer e Julian Ryerson. Fredrik Aursnes e Sander Berge presidieranno la mediana, con Martin Ødegaard nella sua consueta posizione di trequartista. In attacco Erling Haaland sarà affiancato da Alexander Sørloth e Antonio Nusa. Anche per la Norvegia non si segnalano indisponibili o squalificati al momento.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Iraq ha ottenuto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite. La sconfitta più recente è arrivata il 10 giugno contro il Venezuela per 2-0 in amichevole, preceduta da un pareggio per 1-1 contro la Spagna il 4 giugno. I Leoni della Mesopotamia avevano battuto l'Andorra 1-0 il 29 maggio e il Bolivia 2-1 nei playoff mondiali ad aprile, prima di cedere alla Giordania 1-0 alla FIFA Arab Cup nel dicembre 2025. In cinque partite l'Iraq ha segnato 5 gol e ne ha subiti 5.

La Norvegia ha collezionato 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque gare. Il risultato più recente è stato il pareggio 1-1 contro il Marocco il 7 giugno in amichevole. In precedenza la nazionale scandinava aveva battuto la Svezia 3-1 il 1° giugno, pareggiato 0-0 con la Svizzera a marzo e perso 2-1 contro l'Olanda. Il risultato di maggior peso rimane la vittoria per 4-1 sull'Italia nel novembre 2025, che ha garantito alla Norvegia la qualificazione ai Mondiali attraverso i playoff UEFA. Nelle ultime cinque partite la Norvegia ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5.

Precedenti

Classifica





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