Goal.com
LiveBiglietti
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoInter
Giuseppe Meazza
team-logoHellas Verona
Guarda su DAZN
Matteo Occhiuto

Dove vedere Inter-Verona in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Inter vs Hellas Verona
Inter
Hellas Verona
Serie A

Come guardare la partita di Serie A Enilive tra Inter e Verona: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Pubblicità

Un testacoda per aprire la festa. Nella penultima giornata di Serie A, l’Inter sfida a San Siro il già retrocesso Verona.

La formazione di Chivu festeggerà sia la conquista dello Scudetto che della Coppa Italia, arrivata mercoledì a Roma contro la Lazio.

Quella contro l’Hellas, dunque, sarà una partita che farà da preludio alla passerella e alla grande festa che colorerà di nerazzurro in serata le vie di Milano.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Inter-Verona in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER

La partita tra Inter e Verona verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Inter-Verona in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Inter-Verona: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Giuseppe Meazza

La gara fra Inter e Verona, valida per la 37esima giornata di Serie A Enilive, si giocherà domenica 17 maggio, allo stadio Giuseppe Meazza, con fischio d’inizio ore 15:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Inter - Hellas Verona

InterHome team crest

3-5-2

Formazione

3-5-1-1

Home team crestVER
1
Y. Sommer
15
F. Acerbi
95
A. Bastoni
31
Y. Bisseck
22
H. Mkhitaryan
7
P. Zielinski
23
N. Barella
30
C. Augusto
11
L. Henrique
14
A. Bonny
10
L. Martinez
1
L. Montipo
6
N. Valentini
15
V. Nelsson
5
A. Edmundsson
10
T. Suslov
24
A. Bernede
7
R. Belghali
11
J. Akpa Akpro
63
R. Gagliardini
12
D. Bradaric
18
K. Bowie

3-5-1-1

VERAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Chivu

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Sammarco

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Inter-Verona

INTER (3-5-2): Sommer; De Vrij, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Pio Esposito, Lautaro Martinez. All. Chivu.

VERONA (3-5-1-1): Montipò; Nelsson, Edumundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Suslov; Bowie. All. Sammarco.

Forma

INT
-Forma

Goal segnato (subito)
12/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

VER
-Forma

Goal segnato (subito)
2/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

INT

Ultime 5 partite

VER

4

Vittorie

1

Pareggio

0

Vittorie

12

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

Pubblicità