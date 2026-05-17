Dove vedere Inter-Verona in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Un testacoda per aprire la festa. Nella penultima giornata di Serie A, l’Inter sfida a San Siro il già retrocesso Verona.
La formazione di Chivu festeggerà sia la conquista dello Scudetto che della Coppa Italia, arrivata mercoledì a Roma contro la Lazio.
Quella contro l’Hellas, dunque, sarà una partita che farà da preludio alla passerella e alla grande festa che colorerà di nerazzurro in serata le vie di Milano.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Inter-Verona in diretta? Canale TV e diretta streaming
La partita tra Inter e Verona verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.
Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Per vedere Inter-Verona in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.
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Inter-Verona: ora di inizio
La gara fra Inter e Verona, valida per la 37esima giornata di Serie A Enilive, si giocherà domenica 17 maggio, allo stadio Giuseppe Meazza, con fischio d’inizio ore 15:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Inter-Verona
INTER (3-5-2): Sommer; De Vrij, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Pio Esposito, Lautaro Martinez. All. Chivu.
VERONA (3-5-1-1): Montipò; Nelsson, Edumundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Suslov; Bowie. All. Sammarco.