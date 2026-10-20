Dove vedere Inter-Shakhtar Donetsk in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Champions League - Game Week 3 21 ott 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

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Inter-Shakhtar Donetsk: mercoledì 21 ottobre ore 21

L'Inter di Cristian Chivu ospita lo Shakhtar Donetsk al Giuseppe Meazza di Milano in una partita valida per la fase campionato della Champions League. I nerazzurri cercano punti preziosi in Europa dopo un avvio continentale tutt'altro che convincente.

In Serie A l'Inter guida la classifica con autorità, ma il rendimento europeo racconta una storia diversa. La sconfitta per 4-3 contro il Club Brugge ha lasciato strascichi, ed è la seconda battuta d'arresto consecutiva nel torneo. Chivu ha bisogno di una risposta immediata sul palcoscenico europeo.

La vittoria per 3-1 a Bologna, arrivata grazie a una rimonta nella ripresa, ha confermato la solidità del gruppo in campionato. Le reti di Marcus Thuram e il contributo decisivo dei subentrati hanno mostrato una rosa profonda e reattiva, capace di ribaltare situazioni difficili.

Lo Shakhtar di Arda Turan arriva a Milano in forma eccellente. Gli ucraini hanno vinto tutte e cinque le ultime partite disputate tra campionato e Champions League, compresa una vittoria per 3-1 contro l'AEK Atene in Europa. La squadra viaggia con fiducia e non si presenterà al Meazza per fare da comparsa.

L'assenza di Lautaro Martinez pesa, e non poco. Il capitano nerazzurro è fermo ai box per un problema muscolare, privando Chivu del principale punto di riferimento offensivo. A lui si aggiungono Curtis Jones, Benjamin Pavard e John Stones nella lista degli indisponibili.

Sarà una serata europea da seguire con attenzione. Di seguito tutte le informazioni su come vedere la partita in TV e in streaming.

Formazioni

Cristian Chivu dovrà fare a meno di Lautaro Martinez, fermo per un problema muscolare, oltre che di Curtis Jones, Benjamin Pavard e John Stones. Il probabile undici titolare prevede Josep Martinez in porta, con Manuel Akanji, Yann Aurel Bisseck e Alessandro Bastoni in difesa. A centrocampo spazio ad Andy Diouf, Piotr Zielinski, Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella e Federico Dimarco con Francesco Pio Esposito e Marcus Thuram davanti.

Lo Shakhtar di Arda Turan recupera quasi tutti i suoi effettivi: l'unico assente è Marlon Santos. Il probabile undici ospite vede Dmytro Riznyk, Vinicius Tobias, Mykola Matviyenko, Valeriy Bondar, Pedro Henrique, Alisson Santana, Newerton, Marlon Gomes, Oleg Ocheretko, Pedrinho, Kaua Elias.

Stato di forma

L'Inter arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è la vittoria per 3-1 in trasferta contro il Bologna in Serie A. In precedenza, i nerazzurri avevano perso 4-3 contro il Club Brugge in Champions League. Nelle cinque partite considerate, l'Inter ha segnato 16 gol e ne ha subiti 10, evidenziando una fase offensiva prolifica ma una difesa non sempre impermeabile.

Lo Shakhtar presenta invece un ruolino di marcia immacolato: cinque vittorie nelle ultime cinque partite. Gli ucraini hanno battuto l'AEK Atene 3-1 in Champions League e hanno vinto le restanti quattro gare nel campionato ucraino, tra cui un 2-1 al Kolos Kovalivka.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al novembre 2021, quando l'Inter si impose per 2-0 al Giuseppe Meazza in Champions League. Nelle cinque sfide più recenti, i nerazzurri hanno ottenuto due vittorie contro nessuna dello Shakhtar, con tre pareggi a completare il quadro. La partita più netta della serie rimane il 5-0 inflitto dall'Inter in Europa League nell'agosto 2020.

Classifica





In Champions League l'Inter occupa la 29ª posizione nella classifica generale, mentre lo Shakhtar si trova all'11º posto. Gli ucraini partono dunque da una posizione europea più solida rispetto ai nerazzurri, rendendo questa sfida particolarmente importante per le ambizioni continentali dell'Inter.





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