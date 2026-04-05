Dove vedere Inter-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Luci a San Siro.

La trentunesima giornata di Serie A propone un piatto forte parallelo a Napoli-Milan, con Inter e Roma a confronto tra corsa Scudetto e qualificazione Champions.

I nerazzurri devono reagire al recente calo conservando il vantaggio attuale proprio su rossoneri e partenopei, giallorossi chiamati invece a non sbagliare più per sperare di centrare il ritorno nell'Europa dei grandi.

Tutte le info su Inter-Roma potete trovarle in questa pagina, incluse quelle riguardanti formazioni, canale tv e diretta streaming.

Come guardare Inter-Roma in diretta? Canale TV e diretta streaming

Inter-Roma sarà trasmessa in esclusiva da DAZN e visibile in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky) per tutti coloro i quali sono abbonati sia a DAZN che a Sky, attivando Zona DAZN.

La supersfida di San Siro, in streaming, sarà invece disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Inter-Roma: ora di inizio

Serie A - Serie A Giuseppe Meazza

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Inter-Roma si gioca domenica 5 aprile 2026, a Pasqua, alle 20:45 a San Siro.

Notizie sulle squadre e formazioni

Formazioni ufficiali Inter-Roma

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica