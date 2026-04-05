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Claudio D'Amato

Dove vedere Inter-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Tutte le info riguardanti Inter-Roma, big match della trentunesima giornata di Serie A, incluse canale tv, formazioni e copertura streaming.

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Luci a San Siro.

La trentunesima giornata di Serie A propone un piatto forte parallelo a Napoli-Milan, con Inter e Roma a confronto tra corsa Scudetto e qualificazione Champions.

I nerazzurri devono reagire al recente calo conservando il vantaggio attuale proprio su rossoneri e partenopei, giallorossi chiamati invece a non sbagliare più per sperare di centrare il ritorno nell'Europa dei grandi.

Tutte le info su Inter-Roma potete trovarle in questa pagina, incluse quelle riguardanti formazioni, canale tv e diretta streaming.

Come guardare Inter-Roma in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Inter-Roma sarà trasmessa in esclusiva da DAZN e visibile in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky) per tutti coloro i quali sono abbonati sia a DAZN che a Sky, attivando Zona DAZN.

La supersfida di San Siro, in streaming, sarà invece disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

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Inter-Roma: ora di inizio

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Serie A - Serie A
Giuseppe Meazza

Inter-Roma si gioca domenica 5 aprile 2026, a Pasqua, alle 20:45 a San Siro.

Notizie sulle squadre e formazioni

Formazioni Inter - Roma

InterHome team crest

3-5-2

Formazione

3-4-2-1

Home team crestROM
1
Y. Sommer
15
F. Acerbi
95
A. Bastoni
25
M. Akanji
20
H. Calhanoglu
7
P. Zielinski
32
F. Dimarco
23
N. Barella
2
D. Dumfries
10
C
L. Martinez
9
M. Thuram
99
M. Svilar
5
E. N'Dicka
23
G. Mancini
22
M. Hermoso
4
C
B. Cristante
18
M. Soule
61
N. Pisilli
2
D. Rensch
19
M. Celik
7
L. Pellegrini
14
D. Malen

3-4-2-1

ROMAway team crest

INT
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Chivu

ROM
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • G. Gasperini

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Formazioni ufficiali Inter-Roma

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

Forma

INT
-Forma

Goal segnato (subito)
4/3
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

ROM
-Forma

Goal segnato (subito)
7/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Partite tra le due squadre

INT

Ultime 5 partite

ROM

4

Vittorie

0

Pareggi

1

Vittoria

7

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Classifica

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