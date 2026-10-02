Dove vedere Inter-Lumezzane in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Amichevoli dei club - Game Week 1 3 ott 2026 - 05:00

TBD Iscriviti!

Come vedere Inter-Lumezzane con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Inter-Lumezzane: sabato 3 ottobre ore 11

L'Inter scende in campo contro il Lumezzane in un'amichevole che arriva nel pieno della sosta per le Nazionali. Per i nerazzurri è un'occasione per lavorare sulla condizione fisica e testare alcune soluzioni tattiche in vista della ripresa del campionato.

Cristian Chivu ha approfittato di questa pausa per concentrarsi sulla fase difensiva, uno dei punti deboli emersi nelle ultime settimane nonostante l'Inter si trovi al primo posto in Serie A insieme a Roma e Lazio. I gol subiti sono stati troppi, e il tecnico nerazzurro non ha intenzione di sottovalutare il problema.

La sosta ha portato anche buone notizie sul fronte infortuni. Calhanoglu, Dimarco, Stones e soprattutto Djed Spence, ancora in attesa di esordire in nerazzurro dopo un infortunio che lo ha fermato al termine del Mondiale, stanno recuperando e puntano a tornare disponibili per la ripresa.

Il Lumezzane arriva da un momento non brillante in Serie C, con una sconfitta contro la Folgore Caratese nell'ultima di campionato e un cammino altalenante. Per la squadra lombarda questa amichevole rappresenta comunque un banco di prova importante contro un avversario di categoria superiore.

Per chi vuole seguire il match, di seguito tutte le informazioni su come vedere Inter-Lumezzane in TV e in streaming.

Stato di forma

L'Inter ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali. I nerazzurri hanno vinto per 5-3 contro l'Udinese prima di pareggiare 2-2 contro la Roma nell'ultima di campionato, ma hanno perso 2-1 contro il Real Madrid in Champions League.

Il Lumezzane ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C. La sconfitta più recente è arrivata contro il Folgore Caratese per 1-2, mentre in precedenza la squadra aveva battuto il Dolomiti Bellunesi per 2-1 in trasferta.

Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV