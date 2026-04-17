Dove vedere Inter-Como di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Di nuovo di fronte l’una all’altra dopo il rocambolesco 3-4 del 12 aprile, un match che ha spianato la strada dell’Inter verso lo Scudetto e rallentato la corsa Champions del Como.

Questa volta, in palio c’è la finale di Coppa Italia: un obiettivo dichiarato da entrambe le parti. I nerazzurri ambiscono al doblete, mentre i lariani sognano un trofeo che avrebbe un sapore storico.

A San Siro si ripartirà dallo 0-0 dell’andata, una gara che ha offerto poche emozioni e nessun goal, a differenza delle sfide di campionato, nelle quali sono state realizzate complessivamente ben 11 reti.

Dove si potrà vedere in diretta tv e streaming Inter-Como di Coppa Italia? Tutte le informazioni.

Come guardare Inter-Como in diretta? Canale TV e diretta streaming

La semifinale di ritorno tra Inter e Como si può vedere in diretta tv e streaming sul Mediaset e in particolare su Canale 5: basterà dunque accedere al canale numero 5 del digitale terrestre, in maniera gratuita e in chiaro, ma anche al 105 di Sky.

In diretta streaming, invece, Inter-Como si potrà vedere gratuitamente e senza bisogno di un abbonamento sia su Mediaset Infinity che sul sito di Sportmediaset.

Come guardare Inter-Como all'estero con una VPN

A che ora comincia Inter-Como?

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Inter-Como con il tuo solito servizio di streaming, in questo caso Mediaset. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL.

Inter-Como si gioca nella serata di martedì 21 aprile 2026 con calcio d'inizio alle 21. La gara andrà in scena allo stadio Meazza di San Siro, a Milano.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Inter - Como Probabile formazione Panchina Allenatore C. Chivu Probabile formazione Panchina Allenatore C. Fabregas

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

PROBABILI FORMAZIONI COMO-INTER

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, P. Esposito. All. Chivu

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

Forma

I precedenti tra Inter e Como