Dove vedere Inter-Cagliari in tv e streaming

L'Inter affronta in casa il Cagliari negli ottavi di finale di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Antonio Conte affronta in casa il di Rolando Maran negli ottavi di finale di Coppa . I nerazzurri fanno ora il loro ingresso nella competizione, mentre i sardi hanno precedentemente eliminato il e la , entrambe superate con il punteggio di 2-1.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La vincente del confronto del Meazza affronterà poi la vincente di - nei quarti di finale del torneo. L'Inter ha vinto 7 volte nella sua storia la , l'ultima volta nel 2010/11, mentre il Cagliari ha ottenuto come miglior piazzamento un 2° posto nella stagione 1968/69 dietro alla Roma.

Negli 8 precedenti in Coppa Italia contro gli isolani, i nerazzurri hanno vinto 5 volte, pareggiato 2 e in un un'unica occasione ad imporsi è stato il Cagliari.

L'unica vittoria dei rossoblù nel torneo risale al 17 febbraio del 2000, quando le reti di Sulcis e Corradi permisero di battere 2-1 a Milano la squadra di Lippi, a segno con Zamorano. Il successo dei ragazzi di Ulivieri non valse però l'accesso alla finale, visto che i milanesi si imposero per 3-1 nella gara di andata al Sant'Elia.

QUANDO SI GIOCA INTER-CAGLIARI

Inter-Cagliari si giocherà martedì 14 gennaio 2020 nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della partita è in programma per le ore 20.45.

DOVE VEDERE INTER-CAGLIARI IN TV E STREAMING

La sfida Inter-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva in chiaro in diretta dalla Rai, che detiene i diritti della competizione, e sarà visibile su Rai Uno. Tifosi e appassionati potranno seguire la partita anche in diretta in chiaro su Rai Play, la piattaforma della tv pubblica.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-CAGLIARI

Ampio turnover per Conte, che approfitterà della Coppa Italia per testare la condizione delle seconde linee. In porta potrebbe trovar spazio il dodicesimo Padelli, mentre nella difesa a tre spazio a Ranocchia e Bastoni accanto a Skriniar, che ha saltato per squalifica il recente impegno di campionato con l' . In mediana sulle due fasce potrebbero agire Lazaro e Biraghi. In mezzo spazio a Barella, anche lui out per squalifica contro l'Atalanta, accanto probabilmente a Borja Valero e Brozovic, visto che Gagliardini è squalificato in coppa. Davanti possibile chance per Alexis Sánchez, ormai pienamente ristabilito dopo l'infortunio. Accanto a lui potrebbe esserci il giovane Sebastiano Esposito, con Lautaro Martínez, Lukaku e Politano pronti a subentrare.

Anche Maran dovrebbe dar spazio a chi ha meno occasioni degli altri per mettersi in mostra. In attacco i sardi potrebbero riproporre la coppia composta da Cerri e Ragatzu, con Birsa, tornato pienamente disponibile dopo l'infortunio, ad agire sulla trequarti. In mediana il playmaker sarà l'uruguayano Oliva, con Castro e Ionita che saranno le due mezzali. Nella difesa a quattro a destra sarà riproposto Faragò, visto che Cacciatore non è ancora al meglio, con il greco Lykogiannis preferito a Luca Pellegrini sulla sinistra e al centro una coppia centrale composta dal polacco Walukiewicz e da Klavan. Cragno non è ancora pronto per il ritorno in campo, così fra i pali ci sarà il terzo portiere Rafael.

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Lazaro, Barella, Borja Valero, Brozovic, Biraghi; S. Esposito, A. Sánchez.

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Castro, Oliva, Ionita; Birsa; Cerri, Ragatzu.