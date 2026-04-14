Dove vedere Inter-Cagliari in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il blitz di Como ha dato ulteriore slancio allo sprint Scudetto dell'Inter, a cui mancano dieci punti per l'aritmetica certezza della conquista del campionato numero 21.

Sulla strada dei nerazzurri il Cagliari, tornato alla vittoria nello scontro diretto con la Cremonese e ora a +6 sulla zona retrocessione.

Di seguito tutto ciò che serve sapere per rimanere aggiornati su Inter-Cagliari: dalle formazioni a come vedere la sfida in diretta tv e streaming.

Come guardare Inter-Cagliari in diretta? Canale TV e diretta streaming

Inter-Cagliari sarà trasmessa da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco, device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Match visibile anche su Sky a questi canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Per tutti i clienti Sky è disponibile il servizio Sky Go; streaming possibile anche su NOW acquistando il 'Pass Sport' presente sul sito.

Come guardare ovunque con una VPN

Inter-Cagliari: ora di inizio

Serie A - Serie A Giuseppe Meazza

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Inter-Cagliari si gioca venerdì 17 aprile 2026 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Calcio d'inizio alle ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Inter - Cagliari Probabile formazione Panchina Allenatore C. Chivu Probabile formazione Panchina Allenatore F. Pisacane

Probabili formazioni Inter-Cagliari

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica