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Vittorio Rotondaro

Dove vedere Inter-Cagliari in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Inter vs Cagliari
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L'Inter cerca punti Scudetto contro il Cagliari: come vedere il match del 'Meazza' in diretta tv e streaming.

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Il blitz di Como ha dato ulteriore slancio allo sprint Scudetto dell'Inter, a cui mancano dieci punti per l'aritmetica certezza della conquista del campionato numero 21.

Sulla strada dei nerazzurri il Cagliari, tornato alla vittoria nello scontro diretto con la Cremonese e ora a +6 sulla zona retrocessione.

Di seguito tutto ciò che serve sapere per rimanere aggiornati su Inter-Cagliari: dalle formazioni a come vedere la sfida in diretta tv e streaming.

Come guardare Inter-Cagliari in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Inter-Cagliari sarà trasmessa da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco, device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Match visibile anche su Sky a questi canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Per tutti i clienti Sky è disponibile il servizio Sky Go; streaming possibile anche su NOW acquistando il 'Pass Sport' presente sul sito.

Come guardare ovunque con una VPN 

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Inter-Cagliari: ora di inizio

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Serie A - Serie A
Giuseppe Meazza

Inter-Cagliari si gioca venerdì 17 aprile 2026 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Calcio d'inizio alle ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Inter - Cagliari

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Chivu

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • F. Pisacane

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Inter-Cagliari

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Rodriguez, Obert; Deiola, Adopo, Gaetano; Esposito, Folorunsho; Borrelli. All. Pisacane.

Forma

INT
-Forma

Goal segnato (subito)
11/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

CGL
-Forma

Goal segnato (subito)
4/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

INT

Ultime 5 partite

CGL

4

Vittorie

1

Pareggio

0

Vittorie

12

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

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