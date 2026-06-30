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Inghilterra-RD Congo: data e orario

L'Inghilterra di Thomas Tuchel scende in campo contro la RD Congo nel sedicesimo di finale del Mondiale 2026, al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Per i Tre Leoni è il primo appuntamento della fase a eliminazione diretta, dopo aver chiuso al primo posto nel Girone L.

Tuchel porta ad Atlanta una squadra che ha risposto alle attese nella fase a gironi, pur non convincendo del tutto. La vittoria per 4-2 sulla Croazia all'esordio ha fatto ben sperare, ma il pareggio a reti inviolate con il Ghana ha riacceso qualche dubbio. La qualificazione è arrivata con il 2-0 sul Panama, con Jude Bellingham assoluto protagonista: nessuno in campo ha fatto registrare più passaggi chiave, più dribbling completati e più contrasti vinti, oltre a un gol e un assist.

La RD Congo arriva a questa sfida dopo un percorso nel Gruppo K che ha dell'incredibile. I Leopardi hanno pareggiato 1-1 con il Portogallo alla prima giornata, perso di misura contro la Colombia, poi si sono rilanciati con una rimonta da 0-1 a 3-1 sull'Uzbekistan che è valsa la qualificazione come migliore terza. Per questa nazionale è la prima volta in assoluto ai sedicesimi di un Mondiale.

Sébastien Desabre ha costruito una squadra difficile da affrontare, capace di 29 clean sheet in 57 partite sotto la sua gestione. Il blocco difensivo basso che ha tenuto testa al Portogallo è il modello tattico attorno a cui ruota il piano gara dei Leopardi, con la coppia Wissa-Bakambu pronta a colpire in contropiede. Yoane Wissa ha segnato tre dei quattro gol congolesi nella fase a gironi.

Sul fronte inglese, il nodo del terzino destro resta irrisolto. Djed Spence, inserito in rosa come alternativa sulla fascia sinistra, si ritrova a coprire quella posizione da titolare nella fase a eliminazione diretta. Bukayo Saka ha destato preoccupazioni sul piano fisico, con la sua condizione che non sembra ancora al cento per cento secondo chi lo ha osservato da vicino.

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Formazioni

Thomas Tuchel schiera Jordan Pickford in porta, con una difesa composta da Marc Guehi, Ezri Konsa, Nico O'Reilly e Djed Spence. A centrocampo spazio a Declan Rice ed Elliot Anderson, con Jude Bellingham trequartista. Il tridente offensivo prevede Bukayo Saka, Harry Kane e Marcus Rashford. Non risultano infortuni o squalifiche ufficiali comunicati dallo staff tecnico inglese.

Sébastien Desabre risponde con Lionel Mpasi-Nzau tra i pali e una linea difensiva formata da Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba e Arthur Masuaku. Brian Cipenga e Samuel Moutoussamy presidiano il centrocampo, con Nathanael Mbuku e Noah Sadiki a supporto. Cedric Bakambu e Yoane Wissa guidano l'attacco. Anche per la RD Congo non sono stati comunicati infortuni o squalifiche ufficiali.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Inghilterra arriva ai sedicesimi di finale con un bilancio di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. L'ultima gara è stata il 2-0 sul Panama nella fase a gironi del Mondiale, preceduto dal 4-2 sulla Croazia all'esordio. L'unico punto perso è arrivato con lo 0-0 contro il Ghana. Nelle cinque partite considerate, i Tre Leoni hanno segnato dieci gol e subito due, con due clean sheet.

La RD Congo ha vinto due partite, pareggiato due e perso una nelle ultime cinque. La vittoria più recente è il 3-1 sull'Uzbekistan, che ha garantito la qualificazione. In precedenza, il pareggio 1-1 con il Portogallo e la sconfitta 1-0 contro la Colombia. Nelle amichevoli pre-torneo, un pareggio a reti bianche con la Danimarca e una sconfitta 2-1 contro il Cile. Complessivamente, cinque gol segnati e quattro subiti.

Precedenti

Classifica





L'Inghilterra ha chiuso al primo posto nel Girone L, mentre la RD Congo si è qualificata come terza nel Girone K.





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