La partita tra Inghilterra e Ghana è trasmessa in Italia da DAZN, Rai 1 e RaiPlay. Di seguito i canali disponibili per seguire la diretta.

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Inghilterra-Ghana: data e orario

L'Inghilterra torna in campo al Boston Stadium di Foxborough per la seconda partita del Girone L della Coppa del Mondo 2026, questa volta contro il Ghana. I Tre Leoni cercano una vittoria che varrebbe la qualificazione matematica agli ottavi di finale.

Thomas Tuchel ha già lasciato il segno al torneo: la rimonta nel 4-2 contro la Croazia ha acceso l'entusiasmo attorno alla nazionale inglese. Il tecnico tedesco si è dimostrato deciso e diretto anche in allenamento, dove la sua intensità non è passata inosservata.

Jude Bellingham guida il centrocampo con la maglia numero 10, affiancato da Declan Rice. Il centrocampista del Real Madrid sta crescendo come figura di riferimento all'interno del gruppo, al fianco del capitano Harry Kane.

Bukayo Saka ha ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo dopo i problemi al tendine d'Achille che ne avevano condizionato il finale di stagione con l'Arsenal. Tuchel resta prudente sulla gestione del suo minutaggio.

Il Ghana ha esordito con una vittoria di misura sul Panama e si presenta a questa sfida con la consapevolezza di poter ancora sperare in un posto nei turni a eliminazione diretta. Carlos Queiroz schiera una squadra fisica e organizzata, con giocatori di qualità come Thomas Partey e Antoine Semenyo.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Thomas Tuchel non registra infortuni né squalifiche nel suo organico. Il probabile undici titolare dell'Inghilterra prevede Pickford in porta, con James, Konsa, O'Reilly e Stones in difesa. A centrocampo spazio a Rice, Bellingham e Anderson, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Madueke, Kane e Gordon.

Carlos Queiroz non ha defezioni da segnalare per il Ghana. Il probabile undici degli africani vede Asare tra i pali, con Adjetey, Senaya, Opoku e Mensah nella linea difensiva. Sulemana, Yirenkyi e Partey agiranno a centrocampo, mentre Nuamah, Ayew e Semenyo comporranno il reparto avanzato. Aggiornamenti saranno disponibili in avvicinamento al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Inghilterra arriva a questa partita con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I Tre Leoni hanno vinto le ultime tre partite disputate, inclusa la vittoria per 4-2 sulla Croazia nella gara d'esordio mondiale e i successi in amichevole contro Costarica (3-0) e Nuova Zelanda (1-0). In precedenza, la squadra aveva perso 1-0 contro il Giappone e pareggiato 1-1 con l'Uruguay.

Il Ghana presenta un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Gli africani hanno aperto il Mondiale con un successo per 1-0 sul Panama, ma prima del torneo avevano raccolto solo un pareggio (1-1 con il Galles) in quattro partite, subendo tra l'altro cinque gol dall'Austria.

Precedenti

ING Ultima partita GHA 0 Vittorie 1 Pareggio 0 Vittorie Inghilterra 1 - 1 Ghana 1 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

L'unico precedente disponibile tra le due nazionali risale al 29 marzo 2011, quando Inghilterra e Ghana si affrontarono in amichevole con il risultato di 1-1. Con un solo incontro registrato, non è possibile delineare un andamento storico tra le due selezioni.

Classifica





Nel Girone L dei Mondiali, l'Inghilterra occupa attualmente la prima posizione, mentre il Ghana si trova al secondo posto.





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