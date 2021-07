Una semifinale a sorpresa, Danimarca contro Inghilterra per la finalissima: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

La Danimarca era considerata la grande outsider, l'Inghilterra aveva grandi chances di proseguire nel torneo. Alla fine però, si tratta comunque di una sorpresa la seconda semifinale di Euro 2020, visto e considerando il tabellone con tutte le big, o quasi, presenti nella parte di sinistra, con nordici e britannici a volare in quella destra.

Se la Danimarca cerca la sua seconda coppa dopo quella del 1992, l'Inghilterra ha l'opportunità di giocare la finale per la prima volta nella sua storia, dopo le vecchie delusioni, ultima delle quali nel 1996, con il rigore decisivo contro la Germania sbagliato proprio dall'attuale commissario tecnico Southgate.

Danimarca e Inghilterra si sono affrontate nel corso del 2020 per la Nations League: una vittoria per la squadra di Hjulmand e un pareggio, con il team britannico a secco. Ora però, Kane e compagni giocano in casa, davanti ad un pubblico in festa e finalmente convinto pienamente delle potenzialità del team dei Tre Leoni.

QUANDO SI GIOCA INGHILTERRA-DANIMARCA

Il match tra Danimarca ed Inghilterra, seconda semifinale di Euro 2020, si giocherà mercoledì 7 luglio 2021 alle ore 21. La formazione di Southgate giocherà in casa in quel di Londra, a Wembley.

DOVE VEDERE INGHILTERRA-DANIMARCA IN TV E STREAMING

Come per Italia-Spagna, anche Danimarca-Inghilterra verrà trasmessa in diretta tv sia dalla Rai, che da Sky. Per quanto riguarda la prima opzione basterà sintonizzarsi su Rai 1. Per la seconda opzione invece i canali di Danimarca contro Inghilterra saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Sarà possibile vedere Danimarca-Inghilterra nche in diretta streaming: gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire la gara di Wembley su dispositivi come pc, notebook, tablet e Smartphone, attraverso l’applicazione Sky Go .Un’alternativa è rappresentata da NOW TV, previo l’acquisto di uno dei pacchetti offerti.

La Rai trasmetterà la partita di Londra in diretta streaming attraverso i vostri dispositivi,:basterà accedere a RaiPlay e registrarsi.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA-DANIMARCA

La larga vittoria contro l'Ucraina potrebbe portare Southgate a riconfermare in toto la formazione: Sancho è comunque in ballottaggio con Saka, ma spera anche Grealish. Nessun dubbio su Phillips e Rice, così come per Kane in avanti. Stones guiderà la retroguardia. Rimane forte anche l'ipotesi di passaggio a tre con l'inserimento di Trippier.

Difficilmente Hjulmand cambierà gli uomini che hanno superato la Repubblica Ceca, anche se Dolberg potrebbe cedere il posto a Poulsen. Damsgaard confermato come esterno, alla pari di Maehle sempre più decisivo. In difesa come di consueto capitan Kjaer.

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Phillips, Shaw; Mount, Sterling; Kane.

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger Larsen, Højbjerg, Delaney, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.