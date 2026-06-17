Inghilterra-Croazia è trasmessa in diretta in Italia su DAZN, Rai 1 e RaiPlay. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

Come vedere Inghilterra-Croazia con una VPN

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Inghilterra-Croazia: data e orario

Inghilterra e Croazia si sfidano al Dallas Stadium di Arlington nella fase a gironi del Mondiale 2026, in quella che si preannuncia come una delle partite più cariche di significato del Gruppo L.

Per l'Inghilterra di Thomas Tuchel, si tratta di un esordio iridato da affrontare con ambizioni concrete. I Tre Leoni arrivano alla competizione dopo aver conquistato la qualificazione attraverso i playoff UEFA e hanno rodato la condizione con due amichevoli recenti, battendo Costa Rica e Nuova Zelanda.

La Croazia, dal canto suo, non ha nessuna intenzione di recitare il ruolo di comparsa. Luka Modric, alla sua quinta partecipazione a un Mondiale, ha dichiarato senza mezzi termini che la sua nazionale non teme nessuno, e il centrocampista dell'AC Milan resta il punto di riferimento tecnico e emotivo di Zlatko Dalic.

In difesa, la Croazia può contare su Josko Gvardiol, che ha recentemente rinnovato il suo impegno con il Manchester City firmando un nuovo contratto quinquennale, mettendo fine alle voci di mercato. La sua presenza in forma e con la testa libera da pensieri contrattuali è un segnale positivo per Dalic.

Sul fronte inglese, Harry Kane resta il faro offensivo della squadra. Il difensore croato Duje Caleta-Car lo ha definito un maestro del gioco, riconoscendo apertamente le difficoltà che comporta contrastarlo. Jude Bellingham, nonostante le discussioni attorno alla sua stagione al Real Madrid, è pienamente integrato nei piani di Tuchel.

Le due nazionali si ritrovano di fronte in un contesto che entrambe conoscono bene, avendo già incrociato i tacchetti in fasi decisive di tornei precedenti. Chi parte favorito sulla carta, dovrà comunque guadagnarsi il risultato sul campo.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Thomas Tuchel non ha ancora reso nota la formazione ufficiale dell'Inghilterra: al momento non si registrano indisponibili o squalificati comunicati ufficialmente, e il probabile undici titolare verrà aggiornato non appena disponibile.

Anche Zlatko Dalic non ha diffuso indicazioni ufficiali sugli indisponibili della Croazia. Non risultano infortuni o squalifiche confermati. Le informazioni sulle formazioni saranno aggiornate a ridosso del fischio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Inghilterra ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I Tre Leoni hanno chiuso il percorso con due successi consecutivi in amichevole, battendo la Nuova Zelanda 1-0 e poi superando Costa Rica per 3-0. In precedenza, la squadra aveva perso 1-0 contro il Giappone e pareggiato 1-1 con l'Uruguay. Nelle cinque gare, l'Inghilterra ha segnato sette reti subendone tre.

La Croazia presenta un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'ultima uscita è stata una vittoria per 2-1 sulla Slovenia. In precedenza, i croati avevano perso 2-0 contro il Belgio e subito una sconfitta per 3-1 contro il Brasile. Complessivamente, nelle cinque gare la Croazia ha realizzato sette gol e ne ha incassati sette.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale al 13 giugno 2021, quando l'Inghilterra si impose per 1-0 sulla Croazia nella fase a gironi dell'Europeo. Guardando agli ultimi cinque incontri, l'Inghilterra ha vinto tre volte contro una vittoria della Croazia e un pareggio. Da ricordare il 2-1 inflitto dalla Croazia all'Inghilterra nella semifinale del Mondiale 2018, mentre nel novembre 2018 i Tre Leoni si imposero 2-1 in Nations League.

Classifica





Nel Gruppo L del Mondiale 2026, la Croazia occupa attualmente la prima posizione, mentre l'Inghilterra si trova al secondo posto.





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