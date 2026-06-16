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Inghilterra-Croazia: data e orario

L'AT&T Stadium di Arlington, Texas, ospita mercoledì 17 giugno la sfida tra Inghilterra e Croazia, gara valida per il Girone L della Coppa del Mondo 2026. Due delle nazionali europee più attese al torneo si ritrovano faccia a faccia in quello che si preannuncia come uno degli incontri più equilibrati della fase a gironi.

Thomas Tuchel ha costruito una squadra con un attacco di altissimo livello, ma la difesa resta il punto interrogativo più grande. Il quartetto arretrato composto da Reece James, John Stones, Ezri Konsa e Nico O'Reilly è giovane e relativamente inesperto nelle grandi competizioni, un fattore che potrebbe pesare contro avversari di qualità.

Harry Kane guida i Tre Leoni con la fame di chi vuole scrivere la storia. Il capitano inglese, già vincitore di una Scarpa d'Oro mondiale, è tra i favoriti per il titolo di capocannoniere del torneo.

Dall'altra parte, la Croazia di Zlatko Dalic non ha alcuna intenzione di fare da comparsa. Luka Modric, 40 anni e ancora capitano della Vatreni, ha dichiarato senza mezzi termini che la sua nazionale non teme nessuno. Il centrocampista del Milan è alla sua quinta Coppa del Mondo e resta il cuore pulsante di una squadra che ha raggiunto le semifinali nelle ultime due edizioni del torneo.

Josko Gvardiol, fresco di accordo per il rinnovo contrattuale con il Manchester City fino al 2031, guida una difesa croata esperta e solida. La Croazia sa come gestire le partite che contano, e la storia recente tra queste due nazionali lo dimostra.

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Formazioni

Thomas Tuchel dovrebbe schierare Jordan Pickford in porta, con una difesa a quattro composta da Reece James, John Stones, Ezri Konsa e Nico O'Reilly. A centrocampo spazio a Declan Rice ed Elliot Anderson, con Jude Bellingham nel ruolo di trequartista alle spalle di Harry Kane. Noni Madueke e Anthony Gordon completano il probabile undici titolare degli inglesi. Non risultano infortuni o squalifiche comunicati per i Tre Leoni.

Zlatko Dalic si affida a Dominik Livakovic tra i pali, con Luka Vuskovic, Josip Sutalo e Josko Gvardiol a formare il reparto difensivo. Luka Modric e Mateo Kovacic sono i riferimenti a centrocampo, con Petar Sucic e Martin Baturina a completare la mediana. Ivan Perisic e Petar Musa agiscono in attacco, mentre Josip Stanisic è previsto sulla fascia. Nessun indisponibile segnalato tra i croati al momento.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Nelle ultime cinque partite l'Inghilterra ha raccolto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. I Tre Leoni hanno chiuso la preparazione al Mondiale con due successi consecutivi: 3-0 contro il Costarica e 1-0 contro la Nuova Zelanda. In precedenza, la sconfitta per 0-1 contro il Giappone e il pareggio 1-1 con l'Uruguay avevano mostrato qualche limite, ma la squadra di Tuchel ha segnato sei gol e ne ha subiti due nelle ultime cinque uscite.

La Croazia arriva alla partita con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare. La Vatreni ha battuto la Slovenia 2-1 nella più recente uscita amichevole, ma ha perso 0-2 contro il Belgio e 1-3 contro il Brasile in primavera. Nelle cinque partite considerate, la Croazia ha segnato sette reti e ne ha incassate sette, con un andamento discontinuo che riflette la fase di costruzione pre-torneo.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale all'Europeo del 13 giugno 2021, quando l'Inghilterra si impose 1-0. Nei cinque incroci più recenti, l'Inghilterra conta due vittorie contro una della Croazia, con due pareggi. Da segnalare la vittoria croata per 2-1 ai Mondiali 2018, partita disputata il 11 luglio di quell'anno e valida per le semifinali. Il dato complessivo sui gol nei cinque precedenti è di nove reti segnate dall'Inghilterra contro cinque della Croazia.

Classifica





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