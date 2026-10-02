Dove vedere India-Brasile in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Amichevoli - Game Week 1 3 ott 2026 - 10:00

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Come vedere India-Brasile con una VPN

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India-Brasile: sabato 3 ottobre ore 16

Il Brasile fa tappa in India per un'amichevole internazionale che porta la Seleção per la prima volta a Calcutta in un contesto carico di attesa. La partita si preannuncia come un test importante per Carlo Ancelotti, che sta ancora affinando la sua visione tattica per la nazionale verdeoro.

L'India arriva all'appuntamento in un momento difficile. Nelle ultime cinque gare i padroni di casa non hanno mai vinto, raccogliendo tre sconfitte e due pareggi nelle due amichevoli più recenti contro Tagikistan e Panama, entrambi per 1-1. La squadra ha dimostrato fragilità difensiva e scarsa continuità offensiva.

Il Brasile, dal canto suo, ha chiuso il doppio confronto con l'Australia con un bilancio positivo: una vittoria per 4-2 e un pareggio per 1-1. Ancelotti ha visto la sua squadra segnare con regolarità, anche se la tenuta difensiva rimane un tema aperto dopo aver subito due reti nel match di martedì.

L'assenza di Raphinha pesa. Il capitano della Seleção ha lasciato il campo all'intervallo contro l'Australia per un problema muscolare alla coscia destra, e i successivi esami hanno confermato un gonfiore che lo terrà fuori per questa sfida. Barcellona segue la situazione con preoccupazione.

Vinicius Junior, invece, è atteso come protagonista. Ancelotti ha ribadito pubblicamente la sua fiducia nell'attaccante del Real Madrid, nonostante un momento di appannamento che lo stesso giocatore ha riconosciuto apertamente, parlando di una fase mentalmente difficile dopo la delusione del Mondiale.

Per seguire la partita in diretta, di seguito tutte le informazioni su canali TV, streaming e orario di calcio d'inizio.

Stato di forma

L'India ha raccolto appena due pareggi nelle ultime cinque partite, con tre sconfitte a completare il bilancio. Il risultato più recente è stato un 1-1 contro Panama il 25 settembre 2026, mentre in precedenza la squadra aveva pareggiato 1-1 anche con il Tagikistan. La prima sfida invece l'aveva persa per 3-1.

Il Brasile presenta un andamento migliore, con tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta nelle ultime cinque uscite. La Seleção ha battuto l'Australia 4-2 il 29 settembre, dopo aver pareggiato 1-1 nella prima sfida quattro giorni prima. L'unica sconfitta nel periodo è arrivata contro la Norvegia per 2-1 ai Mondiali.

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