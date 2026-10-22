Europa League - Game Week 3 22 ott 2026 - 15:00 SNP Arena

Hoffenheim-Lione è disponibile in diretta su NOW e Sky Sport. Le opzioni per seguire la partita in streaming e in TV sono indicate di seguito.

Come vedere Hoffenheim-Lione con una VPN

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Hoffenheim-Lione: data e orario

L'Hoffenheim ospita il Lione alla SNP Arena di Sinsheim in una sfida di Europa League che mette di fronte due squadre in momenti molto diversi della loro stagione.

I padroni di casa, guidati da Christian Ilzer, arrivano a questo appuntamento in una condizione di forma preoccupante. Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite tra Bundesliga ed Europa League hanno lasciato la squadra in una posizione delicata nella classifica continentale, e la pressione di dover invertire la rotta davanti al proprio pubblico è palpabile.

Il Lione di Paulo Fonseca, invece, si presenta a Sinsheim con il morale alto. I francesi hanno conquistato tre punti preziosi nella scorsa giornata europea, battendo il Crystal Palace 3-2 in una partita intensa, e vengono anche da un successo in Ligue 1 contro il Nizza. Il momento è favorevole.

La differenza di inerzia tra le due squadre rende questa partita particolarmente interessante. L'Hoffenheim ha bisogno di punti per non restare invischiato nella zona retrocessione della fase a campionato, mentre il Lione vuole consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica.

Per l'Hoffenheim, il fattore campo rappresenta forse l'unica vera leva su cui fare affidamento. Per il Lione, la continuità di risultati è l'obiettivo principale di una squadra che sta trovando ritmo e fiducia partita dopo partita.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

L'Hoffenheim è allenato da Christian Ilzer. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulle probabili formazioni, sugli infortunati o sui giocatori squalificati per la squadra di casa. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Il Lione risponde agli ordini di Paulo Fonseca. Anche per i francesi non sono al momento disponibili dettagli sulle formazioni probabili, sugli assenti per infortunio o per squalifica. Ulteriori notizie saranno comunicate nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

L'Hoffenheim ha ottenuto una vittoria e subito quattro sconfitte nelle ultime cinque partite tra Bundesliga ed Europa League. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 2-3 contro il Besiktas in Europa League, mentre in campionato i tedeschi hanno perso 2-3 contro l'Amburgo e 3-1 contro il Paderborn. L'unico successo del periodo è arrivato contro il Borussia Mönchengladbach, battuto 2-1 in Bundesliga. Nelle ultime cinque gare l'Hoffenheim ha segnato sette reti e ne ha subite dieci.

Il Lione ha collezionato quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite. I francesi vengono da un successo per 2-1 in Ligue 1 contro il Nizza e prima ancora avevano battuto il Crystal Palace 3-2 in Europa League. L'unica battuta d'arresto del periodo è stata la sconfitta per 2-1 contro il Lens in campionato. Nelle cinque gare considerate il Lione ha segnato dieci gol e ne ha concessi sei.

Precedenti

Il confronto diretto tra Hoffenheim e Lione ha prodotto finora solo pareggi. L'incontro più recente risale al novembre 2024 in Europa League, terminato 2-2. In precedenza le due squadre si erano affrontate due volte in Champions League nella stagione 2018-19, con un 3-3 all'andata e un 2-2 al ritorno. La serie racconta di squadre che si sono sempre equivalse, senza che nessuna delle due abbia mai avuto la meglio sull'altra.

Classifica





In Europa League il Lione occupa l'ottava posizione, collocandosi tra le squadre meglio piazzate e con ambizioni concrete di qualificazione diretta. L'Hoffenheim si trova invece al trentesimo posto, in una situazione che rende questa partita quasi obbligatoria in termini di punti per sperare ancora in un posto utile nella fase successiva della competizione.





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