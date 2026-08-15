Dove vedere Hellas Verona-Virtus Entella in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Coppa Italia - 1/32 16 ago 2026 - 14:45

Hellas Verona-Virtus Entella sarà trasmessa in chiaro in Italia. Di seguito il canale e le opzioni per seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Come vedere Hellas Verona-Virtus Entella con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Hellas Verona-Virtus Entella: domenica 16 agosto ore 20:45

Hellas Verona e Virtus Entella si affrontano in Coppa Italia, con i gialloblu veneti che arrivano a questo appuntamento dopo una Serie A conclusa in modo deludente. Nelle ultime cinque giornate di campionato, la squadra di Marco Baroni non ha ottenuto nemmeno una vittoria, raccogliendo tre pareggi e due sconfitte, l'ultima delle quali per 0-2 contro la Roma.

La Virtus Entella si presenta invece con un rendimento più altalenante. I liguri hanno chiuso il loro campionato cadetto con due vittorie, una sconfitta e due pareggi nelle ultime cinque uscite, battendo il Carrarese per 2-1 nell'ultima gara disputata.

Per il Verona si tratta di un'occasione per ritrovare il ritmo e la vittoria dopo un finale di stagione difficile in campionato. Baroni cercherà di sfruttare la Coppa Italia per rilanciare la squadra e ritrovare fiducia.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in live streaming.

Stato di forma

L'Hellas Verona ha chiuso il periodo recente in Serie A con un bilancio di zero vittorie, tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. I veneti hanno segnato appena due gol, subendone quattro, con il pareggio per 1-1 contro l'Inter come risultato più positivo del lotto. La sconfitta più recente è arrivata il 24 maggio contro la Roma per 0-2.

La Virtus Entella ha invece registrato due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque di Serie B, con cinque gol segnati e quattro subiti. I liguri hanno battuto il Carrarese 2-1 nell'ultima uscita e il Calcio Padova 1-0 in precedenza, intervallando i successi con pareggi per 1-1 contro Empoli e Venezia. L'unica sconfitta nel periodo è arrivata contro il Bari per 0-2.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al maggio 2017, quando l'Hellas Verona si impose 2-1 in casa della Virtus Entella in Serie B. Nelle tre sfide censite, il Verona ha vinto tutte e tre le partite, inclusa una vittoria per 1-0 al Bentegodi nel dicembre 2016 e un successo per 3-2 in Coppa Italia nell'agosto 2012, quando l'Entella era di scena in casa.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







