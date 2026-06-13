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Haiti-Scozia: data e orario

Haiti e Scozia aprono la loro avventura al Mondiale 2026 al Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts, in una partita del Girone C che vale già moltissimo per entrambe le nazionali.

Per Haiti si tratta di un ritorno storico: i Grenadiers tornano al Mondiale dopo 52 anni di assenza, l'ultima volta fu nel 1974 in Germania. Una generazione intera ha atteso questo momento, e la squadra di Sebastien Migne arriva alla competizione con la consapevolezza di dover dimostrare di meritare questo palcoscenico.

La Scozia, dal canto suo, chiude un'astinenza di 28 anni dalla Coppa del Mondo. Steve Clarke ha costruito un gruppo solido e compatto, capace di vincere il proprio girone di qualificazione davanti alla Danimarca con una campagna fatta di organizzazione e carattere.

I caraibici si affidano alla qualità di Jean-Ricner Bellegarde, centrocampista del Wolverhampton Wanderers, e all'attaccante del Sunderland Wilson Isidor per creare pericoli. La squadra ha mostrato spirito di squadra durante la fase di qualificazione, vincendo le ultime due gare decisive contro Costa Rica e Nicaragua.

Per la Scozia, Andy Robertson guida una rosa ricca di talento con Scott McTominay, Lewis Ferguson e Ryan Christie a supportare il reparto offensivo. I britannici arrivano a Foxborough dopo due vittorie consecutive in amichevole, incluso un netto 4-0 alla Bolivia.

Il Girone C presenta anche Brasile e Marocco, il che rende questa partita d'esordio potenzialmente determinante per le ambizioni di entrambe le squadre. Perdere subito significherebbe mettersi in salita in un raggruppamento di alto livello.

Di seguito trovi tutte le informazioni su dove vedere Haiti vs Scozia in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Il commissario tecnico dell'Haiti Sebastien Migne dovrebbe schierare Johny Placide in porta, con una difesa composta da Carlens Arcus, Martin Experience, Ricardo Ade e Hannes Delcroix. A centrocampo spazio a Josue Casimir, Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques e Ruben Providence, con Wilson Isidor e Frantzdy Pierrot a guidare l'attacco. Non si registrano infortuni o squalifiche nel gruppo haitiano.

Steve Clarke punta su Angus Gunn tra i pali per la Scozia, con Andrew Robertson e Aaron Hickey sulle fasce e la coppia centrale formata da John Souttar e Grant Hanley. Scott McTominay e Lewis Ferguson presidiano il centrocampo insieme a Ben Gannon-Doak, con Ryan Christie alle spalle di Che Adams e Lawrence Shankland. Anche la Scozia non presenta defezioni per infortuni o squalifiche.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Haiti arriva a questa partita con un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque uscite. La gara più recente è la sconfitta per 2-1 contro il Perù il 6 giugno, mentre in precedenza i Grenadiers avevano demolito la Nuova Zelanda per 4-0. Il pareggio per 1-1 contro l'Islanda e la sconfitta per 1-0 contro la Tunisia completano un quadro di forma altalenante: in cinque partite la squadra ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4.

La Scozia presenta un andamento più convincente: 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare, con l'ultima uscita che è un netto 4-0 in trasferta contro la Bolivia il 6 giugno. I britannici avevano già battuto Curaçao per 4-1, prima di perdere contro Costa d'Avorio (1-0) e Giappone (1-0). In totale, la Scozia ha segnato 9 gol e ne ha incassati 4 nel periodo considerato, con due vittorie consecutive che la portano a Foxborough in buon momento.

Precedenti

I dati disponibili non riportano precedenti incontri tra Haiti e Scozia negli ultimi anni. Le due nazionali si affrontano per la prima volta in un contesto di questo rilievo, rendendo questa partita un capitolo inedito nella storia calcistica di entrambi i paesi.

Classifica





Nel Girone C dei Mondiali 2026, l'Haiti occupa attualmente la seconda posizione, mentre la Scozia è quarta.





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