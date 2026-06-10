La partita tra Haiti e Scozia è disponibile in diretta streaming su DAZN. Di seguito trovi il canale e il link per accedere alla copertura live.

Come vedere Haiti-Scozia con una VPN

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Haiti-Scozia: data e orario

Haiti e Scozia si affrontano al Boston Stadium di Foxborough in una delle prime giornate del Gruppo C dei Mondiali FIFA 2026. Per entrambe le nazionali si tratta di una partita che vale già moltissimo, con la qualificazione agli ottavi di finale come orizzonte immediato.

I Grenadiers tornano al Mondiale per la prima volta dal 1974, quando divennero una delle prime nazioni caraibiche a qualificarsi per la competizione. Sébastien Migné ha costruito un gruppo compatto e disciplinato nonostante non abbia mai messo piede nel paese a causa dell'instabilità politica, e la sua Haiti si è presentata all'appuntamento con convinzione.

La Scozia, invece, torna al Mondiale dopo 28 anni di assenza. Steve Clarke ha centrato l'obiettivo con una vittoria per 4-2 sulla Danimarca nell'ultima giornata delle qualificazioni, con i gol nel recupero di Kieran Tierney e Kenny McLean a spezzare i sogni danesi ad Hampden Park.

Scott McTominay è il giocatore attorno a cui ruota gran parte delle ambizioni scozzesi. Dopo aver lasciato il Manchester United, il centrocampista si è trasformato al Napoli, vincendo lo Scudetto e il titolo di miglior giocatore della Serie A nella stagione 2024-25. John McGinn, fresco di vittoria in Europa League con l'Aston Villa, è un'altra minaccia concreta.

In casa Haiti, Wilson Isidor del Sunderland è la punta di diamante in attacco, affiancato dal centrocampista Jean-Ricner Bellegarde del Wolverhampton e dall'ala Ruben Providence, cresciuto tra PSG e Roma prima di affermarsi nei Paesi Bassi. Duckens Nazon, capocannoniere all-time della nazionale con 44 gol in 76 presenze, è un'altra presenza da non sottovalutare.

Per seguire la partita in diretta TV e in streaming, di seguito trovi tutte le informazioni necessarie.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Haiti arriva alla partita con un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque uscite. L'ultimo risultato è stata una sconfitta per 2-1 contro il Perù il 6 giugno, mentre in precedenza i Grenadiers avevano travolto la Nuova Zelanda per 4-0. Nelle cinque partite, Haiti ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4.

La Scozia ha collezionato 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare. Gli ultimi 90 minuti si sono chiusi con un netto 4-0 sulla Bolivia il 6 giugno, preceduto dal 4-1 su Curaçao. I britannici hanno segnato 9 gol complessivi nelle ultime cinque partite, subendone 2, con una striscia di due vittorie consecutive che li porta all'esordio mondiale in buone condizioni.

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Classifica





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